Vettel: ''Eğer kalbiniz F1'de değilse, yarışmayı bırakmalısınız''

Aston Martin'e bu sezon katılan Vettel, ilk dört yarışta zorlanmışa benziyordu ve genelde takım arkadaşı Lance Stroll'ün gerisinde kaldı.

Ancak Monako'da güçlü bir performans sergileyen Alman pilot, yarışı beşinci sırada tamamladı ve sezonun ilk puanlarını topladı.

En başarılı dönemi geçse de hâlâ Formula 1'den keyif alıp almadığı sorulan Vettel, amacının hâlâ galibiyetler olduğunu ve kalbi bu sporda olmayan bir kişinin bırakması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu, ‘’Yani, bence hepimizin paylaştığı nokta, bu spora karşı sevgimiz. Yoksa, bu pozisyonda olmazdık. Hepimizi birleştiren şey bu. Bence, bireysel motivasyonlar farklı olabilir.''

''Bunu neden yaptığınız, kariyeriniz farklı olabilir. Ben kazanmak için buradayım, motivasyonumu aldığım yer bu. Sporun benim için anlamı da bu, hâlâ sürüş yapmayı seviyorum. Bunu hiçbir zaman kaybetmezsiniz.''

''Ben yarışma ruhunu, başkalarına karşı yarışmayı, kimin en iyi olduğunu öğrenmeye çalışmayı ve takımla birlikte çalışmayı her zaman çok sevdim. Birçok neden var. Ancak söylediğim gibi, yarış kazanmak istiyorum.''

''Başka sporlarla karşılaştırdığınızda, Formula 1’de sınırlı sayıda koltuk var ve eğer kalbiniz tamamen burada değilse, belki de yarışmayı bırakıp, diğer çocuklara yer vermelisinizdir. Çünkü teniste, kimsenin sporunu elinden almıyorsunuz. Ancak yarışta, sadece 20 koltuk var.’’ ifadelerini kullandı.

Max Verstappen'in Monako'da galibiyeti alması ve Hamilton'ın podyuma çıkamamasıyla, şampiyonanın favori isimleri arasındaki fark, Hollandalı pilotun lehine 4 puan açıldı.

Şampiyonada önde olmanın, Verstappen için bir şey değiştirip değiştirmeyeceğiyle ilgili konuşan dört kez dünya şampiyonu, ‘’Bu noktada çok bir şey değiştirir mi bilmiyorum. Eğer bir çekişme içerisindeyseniz, bu size rahatlık veren tek şey. İyi bir aracınız varsa ve çevrenizdeki takım iyiyse, iyi bir iş çıkarabilirsiniz. Bence, eğer öndeyseniz, arkanızdaki kişinin kim olduğunu bilmek ve farkı açmak istersiniz. Ancak söylediğim gibi, daha çok erken, sadece beş yarış oldu. Önümüzde birçok yarış var ve asıl önemli olan orada veya oraya yakın olmanız.’’ dedi.

Son olarak da Formula 1'in alt kategorilerindeki maliyet hakkında konuşan Alman pilot, bütçelerin gerçekten çok arttığını ve sponsorların mentalitesinin çok değiştiğini söyledi.

Vettel aynı zamanda kendine ve Michael Schumacher'a da yardım eden Gerhard Noack'dan da bahsetti.

‘’Bu zor çünkü kolay yoldan düzeltmek imkanı yok. Bütçeler para çok fazla. Dürüst olmak gerekirse, ben başladığımda bütçeler daha düşüktü, ancak yine de yüksekti. Bay Gerhard Noack arkamı kollardı. [Noack] Michael benden 20 yıl önce, genç bir çocuk olarak başladığında da, onun arkasını kollayan kişiydi ve o zamanlar çok, çok pahalıydı.''

''Sanırım Michael’ın da ihtiyacı vardı. Onun ve benim gibi insanların buna ihtiyacı vardı çünkü ben bunu karşılayamıyordum. Sanırım, junior go kartın ilk sezonunda yarısını kendimiz karşılayabildik, sonrasında da bizi destekleyecek ve bize yardım edecek birilerini bulacak kadar şanslıydık. O zamandan beri dünya çok değişti.''

''Sponsorluklar da değişti. Muhtemelen küçük çocuklara ve motor sporlarına para yatırma konusundaki istekler de değişti. Bu her zaman zor oldu. Bunun kolay kolay düzeleceğini düşünmüyorum ancak kesinlikle denenebilecek ve sporu daha erişilebilir hale getirebilecek şeyler var. Bu, hangi yönden bakarsanız bakın pahalı bir hobi. Ancak kesinlikle son yıllarda daha da pahalılaştı.’’