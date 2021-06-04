Red Bull'un takımları, 2021'de neden tamamen ters bir yol takip ettiler?

Red Bull, 2021 F1 sezonu öncesinde gelişim hakkı için sahip olduğu 2 jeton hakkını vites kutusu yerleşimi için kullanmasının daha faydalı olacağını düşünürken, jeton hakkı kullanmadan doğrudan Red Bull'un 2020 süspansiyonlarını alma hakkı olan AlphaTauri ise bunun yerine gelişim haklarını aracın ön tarafında kullanmayı tercih etti.

Alpha Tauri AT02 vites kutusu ve arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

AlphaTauri'nin durumunu daha iyi anlamak için öncelikle onların vites kutusu yerleşimini, kaza yapısını, süspansiyonlarını ve fren sistemini Giorgio Piola'nın çizimi ile inceleyelim.

Bu resimde AlphaTauri'nin AT01 ve AT02'de geleneksel süspansiyon kolu tasarımına ve üçgen şeklinde salıncağa sahip olduğu görülüyor.

Salıncağın arka kolu ön tarafa göre daha kalın. Bu kalın kolun içerisinde aynı zamanda rot kolu ve aks yer alıyor ve takım aerodinamik açıdan maksimumu almaya çalışıyor.

AlphaTauri Red Bull'un 2020 tasarımına geçiş yapsaydı, bu durumda alt arka kolda yer alanları birbirinden ayırması gerekecekti.

Ancak Red Bull'un 2020 boyunca aracın arka tarafında denge sorunları yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bunun sebeplerinden birisi, sahip olduğu arka süspansiyon tasarımı olabilir. AlphaTauri bu yüzden halihazırda kaydettiği gelişimi bozmak istemedi ve kendisinin 2020'deki vites kutusu yerleşimi ve süspansiyon yapısı tasarımını kullanmaya devam etti.

Red Bull Racing RB16 arka süspansiyon detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull perspektifinden baktığımızda, takımın 2020'de çözmesi gereken birkaç sorunu olduğunu söylemek doğru olur. Özellikle sezon öncesi testler sırasında sürücüleri bir anda gafil avlayan bir dengesizlik olduğunu görmüştük.

Bu ilginç arka taraf davranışının yanı sıra ve belki de açıklanamaz bir şekilde bununla bağlantılı olarak, takım aynı zamanda korelasyon sorunu yaşıyordu.

Bu, takımların simülasyon araçları gerçek dünyada olup bitenleri doğru bir şekilde yansıtmadığında ortaya çıkar. Bu durumdaki takımlar bir taraftan performans arayışına devam ederken, diğer taraftan durumu düzeltmeye çalışırlar.

Bu, çoğu zaman mevcut geliştirme döngüsüyle de çelişebilir çünkü araca yönelik parçalar artık ilk belirlenen performans seviyesini sağlamaz. Takımın o parçaları yeni geliştirme yoluna uyacak şekilde değiştirmesi veya tamamen terk etmesi gerekebilir.

Red Bull için bu, sezonun ilk birkaç yarışında bir dizi arka arkaya test yapması anlamına geliyordu ve her iki araçtan toplanan veriler döngüye girdi. Bu süreç zaman alıcıdır ve yarış için değerli hazırlık zamanından çalar. Bununla birlikte, konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonunda meyvesini verir.

Sonuç olarak Red Bull, sezonun ilk yarışlarında tanıtılan yeni ön kanat ve burun gelişiminin beklenen performans avantajını sağlamadığını çabucak keşfetti ve çözümü rafa kaldırdı.

Ancak, Abu Dhabi Grand Prix'sinde takım sebebi artık her neyse rafa kaldırdığı o tasarımı (sağ iç resim) yine Max Verstappen'in aracına taktı ve daha sonra bir daha kullanmadı.

Red Bull Racing RB16 ön kanat, Avusturya GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, RB16'nın geliştirme döngüsünün başlarında bu sorunlarla uğraşırken, belki de 2021 için homologasyon ve jeton sistemi tanıtıldığında istemeden de olsa biraz zaman kazandı.

Halihazırda ön taraf elden geçirildiği için takım; yapısal bütünlük, mekanik esneklik ve aerodinamik verimlilikte elde edilecek kazanımlar nedeniyle gelişim jetonlarını aracın arkasında vites kutusu yerleşiminde harcamaya karar verdi.

Modern F1 vites kutuları kovan tasarımına sahip olduğundan, aslında 2021 için vites kutusunun aslında bir değişiklik yapılmamış oldu. Sadece vites kutusunun dış kasnağında değişiklik yeterli oldu.

Bir kaza dış kasnağa zarar verirse ancak vites kutusunun içi bozulmamışsa, sadece dış kasnağın değiştirilmesi cezayı gerektirmez.

Bu modüler tasarım, farklı şekillendirilip üretilebildiği için eski tasarımlara göre ağırlık tasarrufu da sağlayabilir.

Mercedes AMG F1 W11 arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Vites kutusu gövdesindeki değişiklik, arka yapıyı ve aerodinamikleri iyileştirmek için Mercedes'ten esinlenen Red Bull'un arka süspansiyon düzenini yeniden düşünmesiyle aynı döneme denk geldi.

Red Bull bunu, alt salıncak ve rot kolunun konumlarını çevirerek, alt salıncak kolunun ön ayağını olması gerekenden çok daha geriye taşıyıp vites kutusu kasnağından geçirerek yaptı.

Yine de Red Bull, Mercedes W11/12'de olduğu gibi agresif bir paketleme elde edemedi, çünkü Mercedes'in arka süspansiyonunun bir bacağı, kırmızı ok ile gösterildiği gibi arka kaza yapısından geçiyor. Red Bull'un bunu yapabilmesi için daha fazla gelişim jetonu gerekiyordu.

Yine de her iki takım tarafından salıncakta ve rot kolunda yapılan konum değişikliklerinin önemli bir aerodinamik etkisi var.

Bu tasarım ilk olarak, arka tekerlek merkez çizgisinin 150 mm önünde zeminden yukarı rampa çıkarken difüzörün çıkıntısı nedeniyle etkileşime giren çeşitli akış yapılarının davranışını iyileştiriyor.

İkinci olarak, fren kanalı üzerine yerleştirilmiş kanatçıklarına göre dış taraftaki süspansiyon elemanlarının pozisyonunda bir değişiklik var. FIA tarafından 2021'de arka fren kanallarının alt yarısında onları daraltmak için yapılan değişiklikler göz önüne alındığında, bunun bu sene çok önem kazandığını söyleyebiliriz.

Üçüncü olarak takımların çoğu, süspansiyon elemanlarının konumlandırılmasından ve aks kaplamasından da etkilenecek olan kola şişesi etkisini genişletmek için sidepod gövdesinin yanında tabanda bir kesik kullanıyor.

Son olarak, arka süspansiyon elemanının mümkün olduğunca yüksek ve arkada konumlandırılması, difüzörden çıkacak hava akımını da etkileyeceği manasına geliyor.

Red Bull Racing RB16B vites kutusu ve arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull RB16B'nin arkasına ait bu çizime bakarsak, takımın 2020 ayarlarına göre aşırı değişiklik yapmadığını söyleyebilirsiniz.

Ancak, mavi ile gösterilen rot kolu yeni tasarım ile birlikte en ileride yer alan süspansiyon parçası olurken 2 ve 3 numara ile gösterilen alt salıncak kolları seri bir şekilde yerleştirilmiş. Diğer taraftan aks kırmızı ok ile gösterilen bölümün içine yerleştirildi.

1 numaralı omurgayı referans noktası olarak alırsak, süspansiyonun ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu yükselme, kurallar nedeniyle performans kaybının yaşandığı sezonda aerodinamistlere aracın arka tarafındaki hava akımını iyileştirme konusunda alan yaratmış oldu.

Ön tarafa dönelim

AlphaTauri AT02 ön süspansiyon detay Fotoğraf: Giorgio Piola

AlphaTauri'nin jeton hakkını kullanmasına gerek olmadan Red Bull'un 2020 tasarımlarını kullanma hakkı vardı. Ancak takım onun yerine 2020'de kendisinin kullandığı vites kutusu kasnağı ve arka süspansiyon tasarımı ile devam etme kararı aldı. Takım ön tarafta yapacağı değişikliklerle daha fazla performans kazanacağını düşündüğü için böyle bir karar aldı.

Ancak bu da jeton hakkı harcamadan kullanabileceği parçalar sayesinde oldu. AlphaTauri, Red Bull RB16 ve RB16B'de kullanılan geriye doğru montajlanmış direksiyon kremayerini jeton hakkı kullanmadan alabildi.

Son senelerde tüm takımlar, direksiyon tertibatını ve kollarını mümkün olduğunca uzağa ve aşağıya doğru konumlandırma eğilimine girdiler ve genellikle onları alt salıncak ile aynı hizaya yerleştiriyorlar.

Bu, birbirleriyle uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmış kaplamalarla aerodinamik çıktıyı iyileştirmek için yapılıyor.

Ancak Red Bull ve AlphaTauri, ön tarafın genel paketlemesini iyileştirmek için bu aerodinamik performanstan bir miktar feragat etmiş durumdalar.

Ön taraftaki bu kaybı telafi etmek ve aracın ön taraftaki genel aerodinamik profilini iyileştirmek için AlphaTauri, 2 jeton hakkını yeni burun tasarımı için kullandı ve geniş burundan daha dar burun tasarımına geçiş yaptı.

Bu, takımın burun altındaki pelerin kısmını yeniden tasarlamasında da yardımcı oldu. Takım bu değişiklikle, Mercedes'in 2017'den bu yana kullandığı kenara doğru açılan pelerini kullanmaya başladı.