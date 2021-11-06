Verstappen: "Mercedes'in ne yaptığını asla bilemezsiniz"

Mexico City, bir yıl aradan sonra Formula 1 takvimine döndü ve çok fazla yarışın yapılmadığı Hermanos Rodriguez pistinde asfaltın yüzeyi tozla kaplıydı.

Asfaltın kauçuk tabakasıyla kaplanmasıyla birlikte pistin, hafta sonu boyunca giderek hızlanması bekleniyor. Ancak cuma günkü derecelere bakıldığında Max Verstappen, Mercedes sürücülerine kıyasla öne çıkan isimdi.

Red Bull tarafı, Mercedes'in ilk seansta kendilerine göre daha fazla motor gücü kullandığını düşünseler de, ikinci seansta durum tersine dönmüşe benziyor. Dünkü ikinci seansta, iki takım arasında yaklaşık yarım saniye vardı.

Bu sebeple Mercedes'le karşılaştırma yapmaktan kaçınan Verstappen, araçta iyi hissettiğini gizlemedi.

Hollandalı pilot, Ziggo Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Genel olarak iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim. Her şey iyi gitti, pist biraz kirliydi ama iyi bir hisse sahiptik."

"Birkaç şey denedik, ikinci antrenmanda biraz ayarlar üzerinde çalıştık ve bu da aracı biraz daha iyi hale getirdi. Bence güzel bir gün geçirdik."

"Lastikler burada çok fazla aşınmıyor, bu yüzden bazı şeyler deneyebiliyoruz. Fakat burada biraz daha az yol tutuş var. Bu bazen işleri zorlaştırıyor. Yine de araç iyi olduğu sürece bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

Mercedes'le aradaki yarım saniyelik fark sorulduğunda Verstappen, "Açıkçası fena görünmüyor. Arkamızdaki takımlardan biraz daha hızlıyız. Umarım yarın da durum böyle olur. En azından bugün her şey iyi görünüyordu. Fakat onların (Mercedes'in) ne yaptığını asla bilemezsiniz. Biz sadece kendi tarafımızda iyi bir gün geçirdik ve mutluyuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images