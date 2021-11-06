Horner, Wolff'un "Hollywood oyuncusu" yorumunun ardından gururlu

Red Bull, 2013'ten beri ilk F1 şampiyonluğunu kovalıyor ve sürücüler şampiyonası şu anda, Mercedes'teki rakibi Lewis Hamilton'dan 12 puan önde olan Max Verstappen tarafından lider götürülüyor.

Takımlar şampiyonasında Mercedes, Red Bull'dan 23 puan farkla lider konumda ancak Amerika'daki son yarışın ardından avantajı oldukça azaldı.

Mercedes F1 patronu Wolff, Meksika'dan önceki arada Daily Mail'e verdiği röportajda, Horner'ın Drive to Survive Netflix serisindeki tasviri hakkında, mevkidaşının "Hollywood oyuncularından biri" olduğunu söyledi.

Horner ve Wolff, takımların mücadeleleri sırasında, pist dışında birbirleri birkaç hakkında yorum yaptılar ve pist üzerindeki dramaya daha fazlasını eklediler.

Wolff, Haziran ayında Horner'ı "biraz geveze" olarak nitelendirmişti ve Red Bull, bir ay sonra Britanya Grand Prix'sinde Verstappen'le yaşadığı kaza sonrasında Hamilton'a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Wolff'un son yorumlarına tepkisi sorulan Horner, "Toto'nun söyleyecek çok şeyi olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Açıkçası çok gururlandım. Kahraman olarak adlandırılmak, bunun ne anlama geldiğine bakarsanız, bir kahramanın olmak için bir düşmana da ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum."

"Toto'nun bu rol için oldukça iyi olduğu söylenebilir, ya da bir pandomimde olsaydı, belki de pandomim kadın rolü ona yakışırdı."

"Fakat şöyle ki, her şey pistte neler olup bittiğiyle ilgili ve bence bu takımlar arasında harika bir rekabet var. Engel yok, pit duvarı pit duvarına karşı, sürücüler sürücülere, motor tedarikçileri motor tedarikçilerine, şasiye de şasiye karşı ve bu harika."

"Bunu seviyoruz ve ara sıra size laf atılabilir. Ancak buna ihtiyatla, hatta bazen bir iltifat olarak alıyorum.” dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu yıl, Mercedes'in 2014'te şampiyonluk serisine başlamasından bu yana en sıkı mücadelesi ve Red Bull'un, arka arkaya dördüncü kez sürücü ve takımlar şampiyonluğunu kazandığı 2013'ten bu yana, bir şampiyonluk mücadelesine ilk katılımı.

Horner, kendisi ve Wolff arasındaki iğnelemelere rağmen mevcut mücadelenin, Red Bull için şimdiye kadarki en keyiflisi olduğunu ve eğer mutlu sona ulaşırlarsa da, bunun şimdiye kadarki en büyük başarıları olacağını belirtti.

Horner, "Toto ile bir sorunum yok, bence orada, devraldığı bir takımda harika bir iş çıkardı."

“Elbette saygımız var. Mercedes olağanüstü bir takım. Harika şeyler başardılar ve elbette iki takım arasında bir saygı var."

"Fakat bu bir rekabet. Aksini kabul edemezsiniz. Her yarışı Mercedes'in kazanacağını kabul edersek, çok sıkıcı olur ve böyle olacaksa neden yarışa çıkalım? Yarışmak için buradayız, meydan okumak istiyoruz ve yedi uzun sezondur Mercedes'le mücadele edebilmek için bu konuma gelmeye çalışıyoruz."

"Kendimizi rekabetçi bir konuma getirdik. Bunu şimdi ve yıl sonu arasında dönüştürmek için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olmak istiyoruz."

“Bunu iki şampiyonada da başarabilirsek, Formula 1'deki açık ara en büyük başarımız olacak." dedi.