Verstappen: "Başlangıç önemli olacak"

Hollandalı pilot yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve oldukça iyi bir yarış temposuna sahip gibi görünüyordu.

Yarıştan hemen önce açıklamalarda bulunan Verstappen, “Mercedes'le savaşmanın mümkün olup olmayacağını bilmiyorum ama şahsen oldukça rahatım. Yarışta işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz"

"Çoğu şey asfaltın tutuşuna bağlı olacak, ama bu pistte geçiş yapmak mümkün. Belirli bir nokta söyleyemem, ama eşit derecede atak yapabileceğiniz yerler var."

"Bakalım rakiplerimiz hangi stratejiyi seçecek? Ama şimdi bunu düşünmüyorum. Yarışa iyi başlamak önemli olacak ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

Alex Albon ise dördüncü sıradan yarışa başlıyor ve şöyle dedi: “Öncelikle mümkün olduğu kadar iyi başlamamız gerekiyor ve sonra her şeyin nasıl gittiğini göreceğiz. Elbette buradaki lastik aşınma seviyeleri çok yüksek, bu nedenle atak için doğru anları seçmemiz gerekiyor. Yani lastikleri korumalıyız."

"Son yarışlarda farklı pistlerde ve farklı koşullarda yarışmamıza rağmen hep iyi göründük ve bu, iyi bir şey."