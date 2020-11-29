Sainz yükselmeyi, Perez yerini korumayı hedefliyor

Racing Point pilotu Sergio Perez, yarışa beşinci sıradan başlayacak ve İngiliz ekibin puanlar kazanabilmesi adına puanlar kazanmaya çalışacak.

Perez, yarıştan hemen önce şöyle dedi: “Mercedes ve Red Bull kendi sınıflarındalar. Onları geçmek zor olacak. Bugünkü rakiplerimiz Renault ve McLaren pilotları olacak ama elimizden geleni yapacağız. Bakalım hangi sonuçları elde edebileceğiz?"

"Bazılarının iki pit stop stratejisinden vazgeçip başka bir şey deneyeceğinden eminim, ancak uygulaması kolay olmayacak. Bugün her şey olabilir ama biz kendi yarışımıza bakacağız."

Dün sorun yaşayan ve ikinci seansın başında yolda kalan McLaren pilotu Carlos Sainz ise kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor.

15. sıradan yarışa başlayacak olan Sainz, “Maalesef dün, bizim için kötü bir gündü. Sıralama turlarındaki sorunlar nedeniyle şimdi beni yoğun bir yarış bekliyor."

"En azından aracın hızı cesaret verici ve tüm hafta sonu iyi göründük. Bu yüzden pozisyonlarımı geri kazanmayı umuyorum. Elimde stratejik anlamda çok seçenek yok, bu yüzden yarışta farklı bir şey deneyemeyeceğim. Bu sıraları aracın hızlıyla geri kazanmaya çalışacağım."

"Şampiyonada üçüncülük için savaşmaya devam edeceğiz. Puan kazanmaya çalışacağım ama bugün, rakiplerimizden daha fazla puan kazanmaya değil, kayıpları en aza indirmeye odaklandığımız bir yarış olacak." dedi.