Verstappen: "Masi'ye olanlar çok adaletsizce"

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FIA, sezon finalinin ardından yarış kontrolde büyük değişiklikler yaptı ve 2022'de bu rolün paylaşılacağını açıkladı.

Verstappen, yarış direktörlüğüne Eduardo Freitas ve Niels Wittich'in getirilmesinin ardından, Masi'ye "gerçekten üzüldüğünü" ve onunla iletişime geçtiğini açıkladı.

Verstappen'in 2021'deki rakibi Lewis Hamilton, Abu Dhabi olaylarının ardından "sisteme olan inancını" kaybettiğini ve FIA'ya olan güvenini yeniden inşa etmenin zaman alacağını söyledi. Alınan kararlar hakkında ise kilit noktasının "sorumluluk" olduğunu belirtti.

Verstappen, Barselona'daki 2022 sezon öncesi testlerinde bu konu hakkında konuştu.

Masi'nin görevden alınması hakkında, Autosport/Motorsport'a, "Bence bu doğru değil. Herkes her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor ve herkes yardıma ihtiyaç duyabilir."

"Biz sürücülerin de arkasında kocaman bir takım var. Bence, Michael'a olanlar çok adaletsizce. Günah keçisi ilan edildi."

"Bu şekilde görevden almaları benim için kabul edilemez. Michael için gerçekten üzülüyorum. Çünkü gerçekten becerikli ve iyi bir yarış direktörüydü."

"Yeni yarış direktörlerine karşı değilim çünkü onların da becerikli ve iyi olduklarını düşünüyorum. Ancak Michael için gerçekten üzüldüm ve ona bir mesaj gönderdim." dedi.

Michael Masi, Race Director walks the track Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen ayrıca, Charlie Whiting'in 2019'da aniden vefat etmesinin ardından getirilen Masi'yi görevden alma kararının yanlış olduğunu çünkü Avustralyalı'nın, yarış kontrolde tek başına karar aldığını belirtti.

FIA, bu durumu 2022 için değiştirme kararı aldı. Yeni sisteme göre Freitas ve Wittich, muhtemelen FIA'nın Cenevre'deki bir ofisine kurulan futboldaki VAR sistemine benzer bir sanal asistan ile, fazladan yardım alacaklar.

Verstappen, "Charlie'nin vefatından sonra, onun gibi birinin yerine geçmek çok zor."

"Charlie'nin önceki yıllardan çok fazla tecrübesi vardı ve etrafında yardımcıları vardı."

"Belki Michael'ın da biraz daha fazlasına ihtiyacı vardı. Herkesin tecrübeye ihtiyacı var."

"Bu spora geldiğim ilk yılımda, tamamen bir çaylaktım."

"Şimdi, o döneme kıyasla çok daha iyiyim ve bence Michael için de aynı durum geçerli olurdu."

"Bu nedenle onu hemen görevden almak doğru bir karar değil. Ancak bundan sonrası için ona en iyi dileklerimi sunuyorum ve bunun, F1 yarış direktörü olmaktan daha iyisi olmasını umuyorum." dedi.

Verstappen ayrıca, F1'in takım patronlarının yarış sırasında yarış direktörü ile doğrudan iletişime geçmesine izin veren sistemi de eleştirdi. Bu sistem, 2022 yeniliklerinin bir parçası olarak kaldırıldı.

Red Bull pilotu, "İnsanlar Abu Dhabi'de verilen kararlar hakkında çok konuşuyorlar ama hangi spor dalında olursa olsun bir hakemin kulağına sürekli bağırıldığını hayal edebiliyor musunuz?"

"'Sarı kart!', 'kırmızı kart', 'ceza yok!', 'faul yok!' diye bağırıldığını düşünün. Bir karar vermek imkansız."

"Bence F1'in en başta buna izin vermiş olması çok yanlıştı."

"Michael'ın kendi başına karar alması gerekiyordu ve insanların sürekli başında olması zordu." dedi.