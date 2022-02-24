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Formula 1 Haberler

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"

McLaren CEO'su Zak Brown, Andretti'nin Formula 1'e girişi konusunda olumsuz düşünen takımların kısa vadeli düşündüklerini söyledi.

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Geçen sene Alfa Romeo'yu almaya çalışan ancak bunu başaramayan Amerikalı Andretti, 2024'ten itibaren F1'de yarışabilmek için FIA'ya başvuruda bulundu.

Andretti'nin planları büyük ilgiyle karşılansa da, tüm takımlar Andretti'ye doğrudan bir yer verilmesi konusunda ikna olmadılar.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ile Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Andretti'nin F1'e bir değer katacağından emin olmaları gerektiğini söylemişlerdi.

Brown ise Andretti'nin F1'e gelişinden diğer takımların da faydalanacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Brown, "Andretti ismi itibariyle oldukça güvenilir bir yarış takımı. Destekleyicilerinin kim olduğu, Andretti'nin kim olduğunu biliyoruz. Onlar şüphesiz sporun Kuzey Amerika'da büyümesine yardımcı olacaktır."

"Başka bir takımın gelmesini desteklemeyen takımlar, kısa vadeli düşünüyorlar."

"Sporun büyümesi için çalışıyor muyuz? Yoksa yarış takımlarının kötü bir eğilimi olan, yani geleceği değil de bugünü düşünen bir yaklaşım mı sergiliyoruz?" dedi.

Mevcut takımların yeni takımların gelişi ilgili endişelerinden biri, gelirin 10 yerine 11 takım arasında paylaşılması gerekeceğinden, televizyon hakları gelirlerinin düşme ihtimali.

Bununla birlikte, F1'in en son Concorde Anlaşması'nda, yeni girenlerin ticari gelirdeki böyle bir gerilemeyi karşılamak için 200 milyon dolarlık giriş ücreti ödemesi gereken bir mekanizma var.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Brown, bu konuyla alakalı potansiyel kayıplara odaklanmanın ve Andretti gibi bir takımın büyük resmini düşünmenin aslında F1'in ürettiği toplam geliri artırmaya yardımcı olmadığını düşünüyor.

Brown, "Birkaç yıl boyunca sizi kapsayan seyreltme ödemesi var."

"Ancak Andretti'nin Kuzey Amerika'da büyümemize yardımcı olacağını ve bunun da herhangi bir seyreltmeyi telafi edeceğini anlamalısınız."

"100 milyon dolarlık bir kayıp varsa, TV ve spora olan ilgi yoluyla spordan 100 milyon dolar daha fazla gelir elde etmemize yardımcı olabilirler mi? Bence öyle."

"Ve bundan sonraki en kolay şey, harcamaları azaltmaya devam etmektir. Üç veya dört yıl içinde, seyreltme ödemesi sona erdikten sonra, bütçemizi yılda 10 milyon dolar azaltabilirsiniz." dedi.

Bu çağrısına rağmen Brown, pek değerli olmayan girişimlerin F1'e girişinin engellemesini sağlayan mekanizmanın gerekli olduğunu kabul etti.

Brown, "Onun babası Dünya Şampiyonu ve kendisi F1 aracını kullandı. Onun birden fazla yarış takımı var."

"Finansal destekçilerinin kimler olduğunu biliyorum. Onlar tam olarak motor sporlarında olmasını istediğiniz türde yatırımcılar."

"Ayrıca gridde sadece 12 takım olabilir. 12 olduğunda, spora girmenin tek yolu bir takımı satın almak olur. Bu da tüm takımların değerini daha da arttıran bir durum."

"Tekrarlamam gerekirse, gelirler azalacağı için güvenilir takımların spora girmemesini istemek kısa vadeli düşünmektir." dedi.

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