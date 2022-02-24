Hamilton: "Diğer takımların tasarımlarını görmek ilgi çekici"

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Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Abu Dabi'de yaşananların ardından ilk defa dün öğlen sonra seansında aynı pisti paylaştılar.

Hamilton, sabah seansında Red Bull garajının önüne gelerek Verstappen'in yeni RB18'le piste çıkışını izlemişti ve sonrasında diğer garajları da gezmişti.

İngiliz pilot, Verstappen'i piste gelirken gördüğünü ve "muhtemelen Verstappen'le bu hafta en fazla o kadar yaklaşacaklarını" söyledi.

RacingNews365.com'a konuşan 7 kez dünya şampiyonu, "Henüz Verstappen'le karşılaşmadım. Buraya daha bugün geldim. Onunla pit yolunda karşılaşmadım ama onu buraya gelirken gördüm. Muhtemelen bu hafta en fazla o kadar yaklaşacağız." dedi.

Mercedes’te sabah seansında direksiyon başına George Russell geçmişti.

Hamilton ise sabah seansını garajda geçirmek yerine pit yolunda dolaşmayı ve diğer takımların garajlarına göz atmayı tercih etti. Yedi kez dünya şampiyonu, Verstappen'i piste çıkarken izlemesinin ardından diğer garajları yakından inceledi.

İngiliz pilot, öğlen seansında ise direksiyon başına geçti ve yeni W13'ü test etti.

Hamilton, sabah seansındaki gezintisini hakkında şunları söyledi: "Diğer takımların sidepod, ön kanat ve tabanlarında neler yaptığını görmek ilgi çekici. Her şey tamamıyla yeni. Bizim aracımızın tasarımlarını birkaç ay boyunca gördüm ama herkesin aracını pist üstünde görmek farklı."

"Garajları inceleyerek farklı takımların neden farklı tasarım yolları seçtiğini anlamaya çalıştım."

"Performans anlamında nerede olduğumuz konusunda bir fikir sahibi değiliz. Bütün araçlar fazlasıyla ağırlar. Her zamankinden daha ağırlar."

"Pilotların şimdiye kadar bu araçları durdurmayı başarabilmesine sevindim."