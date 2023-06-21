Kayıt Ol
Önceki / FIA, ünlülerin gride girişini yasaklamaya mı hazırlanıyor? Sonraki / Horner: "Diğer takımlardan farklı bir kültüre sahibiz"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen: "Montreal bizim en iyi yarışımız değildi"

Red Bull pilotu Max Verstappen , iyi bir yarış çıkaramamalarına rağmen kazandıkları zaferden memnun.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull pilotu, cumartesi günü rahat şekilde pole pozisyonunu aldı ve pazar günü de arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.

Verstappen'in temposu, önceki yarışlar kadar iyi olmasa da, galibiyet için yeterliydi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Genel olarak pist nedeniyle ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyordum. Yani bunun rakiplerle ya da başka bir şeyle ilgisi yoktu."

"Cuma gününe kıyasla araçta bazı şeyleri değiştirdik, bu yüzden bugün nasıl hissedeceğimi gerçekten bilmiyordum."

"Neyse ki doğru yönde ilerledik. Fakat bugün lastikleri doğru aralıkta tutmak oldukça zordu, her zaman çok soğuyorlardı. Bu yüzden lastiği oldukça zorlamamız gerekti."

"Düşük yol tutuş nedeniyle bu en kolay ya da en basit şey değil. Fakat her şey iyi gitti, sadece sert lastikle attığımız stint zordu. Sert hamur nedeniyle lastik sıcaklıklarını korumak daha da zordu. Aracımızın diğer araçlara kıyasla yüksek sıcaklıklarda çok iyi olduğunu biliyoruz."

"Bugün muhtemelen sıcaklıkları korumak için lastikler üzerinde daha sert bir araca ihtiyaç vardı. Yani bugün muhtemelen en iyi yarışımız değildi. Fakat yine de dokuz saniye farkla kazanmak bence harika bir araca sahip olduğumuzu gösteriyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dokuz saniyelik farkın, rakip takımların arayı kapatmasıyla mı ilgili olduğu sorusuna Verstappen, "Bizim açımızdan, lastik sıcaklıkları ve diğer şeyler nedeniyle en iyi günümüz olmadığını düşünüyorum."

"Yani bu yardımcı olmadı. Fakat aynı zamanda güncellemeler sayesinde geliştiklerini de biliyorum. Yani bize yaklaştıkları kesin." cevabını verdi.

Yarış boyunca ne kadar zorladığı sorusuna ise Hollandalı pilot, "Normalde her şey lastik yönetimiyle ilgilidir fakat bugün kesinlikle daha çok zorlamakla ilgiliydi. Bazen tur zamanlarında çok fazla iniş çıkış oluyordu."

"Bu yüzden bazen gerçekten sınırları zorlayamıyorsunuz çünkü ne elde edeceğinizi bilmiyordunuz. Şahsen sert lastikle çok zorlandım, orta hamurda ise bu farkı biraz daha açmak istedim."

"Elbette bir noktada, 10-15 tur kaldığını ve iyi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında çok fazla risk almak istemiyorsunuz."

"Muhtemelen çok fazla zorlamıyorsunuz ama çok fazla da rahatlayamıyorsunuz çünkü o zaman lastiklerinizin sıcaklığını kaybediyorsunuz. Bunun ortasında bir yerdeydik." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar

FIA, ünlülerin gride girişini yasaklamaya mı hazırlanıyor?

Horner: "Diğer takımlardan farklı bir kültüre sahibiz"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ocon "sert adam" imajını umursamıyor

Ocon "sert adam" imajını umursamıyor

Formula 1
Kanada GP

Ocon "sert adam" imajını umursamıyor Ocon "sert adam" imajını umursamıyor

Vasseur, Ferrari'nin Montreal'deki stratejisini savundu

Vasseur, Ferrari'nin Montreal'deki stratejisini savundu

Formula 1
Kanada GP

Vasseur, Ferrari'nin Montreal'deki stratejisini savundu Vasseur, Ferrari'nin Montreal'deki stratejisini savundu

Hulkenberg, Haas ile devam etmeye açık

Hulkenberg, Haas ile devam etmeye açık

Formula 1
Kanada GP

Hulkenberg, Haas ile devam etmeye açık Hulkenberg, Haas ile devam etmeye açık

Son Haberler

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var! Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

F1 Formula 1

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek" Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

F1 Formula 1

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol