Verstappen: "Montreal bizim en iyi yarışımız değildi"

Red Bull pilotu, cumartesi günü rahat şekilde pole pozisyonunu aldı ve pazar günü de arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.

Verstappen'in temposu, önceki yarışlar kadar iyi olmasa da, galibiyet için yeterliydi.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Genel olarak pist nedeniyle ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyordum. Yani bunun rakiplerle ya da başka bir şeyle ilgisi yoktu."

"Cuma gününe kıyasla araçta bazı şeyleri değiştirdik, bu yüzden bugün nasıl hissedeceğimi gerçekten bilmiyordum."

"Neyse ki doğru yönde ilerledik. Fakat bugün lastikleri doğru aralıkta tutmak oldukça zordu, her zaman çok soğuyorlardı. Bu yüzden lastiği oldukça zorlamamız gerekti."

"Düşük yol tutuş nedeniyle bu en kolay ya da en basit şey değil. Fakat her şey iyi gitti, sadece sert lastikle attığımız stint zordu. Sert hamur nedeniyle lastik sıcaklıklarını korumak daha da zordu. Aracımızın diğer araçlara kıyasla yüksek sıcaklıklarda çok iyi olduğunu biliyoruz."

"Bugün muhtemelen sıcaklıkları korumak için lastikler üzerinde daha sert bir araca ihtiyaç vardı. Yani bugün muhtemelen en iyi yarışımız değildi. Fakat yine de dokuz saniye farkla kazanmak bence harika bir araca sahip olduğumuzu gösteriyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dokuz saniyelik farkın, rakip takımların arayı kapatmasıyla mı ilgili olduğu sorusuna Verstappen, "Bizim açımızdan, lastik sıcaklıkları ve diğer şeyler nedeniyle en iyi günümüz olmadığını düşünüyorum."

"Yani bu yardımcı olmadı. Fakat aynı zamanda güncellemeler sayesinde geliştiklerini de biliyorum. Yani bize yaklaştıkları kesin." cevabını verdi.

Yarış boyunca ne kadar zorladığı sorusuna ise Hollandalı pilot, "Normalde her şey lastik yönetimiyle ilgilidir fakat bugün kesinlikle daha çok zorlamakla ilgiliydi. Bazen tur zamanlarında çok fazla iniş çıkış oluyordu."

"Bu yüzden bazen gerçekten sınırları zorlayamıyorsunuz çünkü ne elde edeceğinizi bilmiyordunuz. Şahsen sert lastikle çok zorlandım, orta hamurda ise bu farkı biraz daha açmak istedim."

"Elbette bir noktada, 10-15 tur kaldığını ve iyi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında çok fazla risk almak istemiyorsunuz."

"Muhtemelen çok fazla zorlamıyorsunuz ama çok fazla da rahatlayamıyorsunuz çünkü o zaman lastiklerinizin sıcaklığını kaybediyorsunuz. Bunun ortasında bir yerdeydik." cevabını verdi.