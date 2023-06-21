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FIA, ünlülerin gride girişini yasaklamaya mı hazırlanıyor?

FIA, İspanya GP'sinde formasyon turunda dahi gridde insanların yer alması nedeniyle ünlülerin gride girişini iptal edebilir!

Matt Kew
Ekleyen:
Neymar on the grid with Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Ünlülerin, davetli misafirlerin ve uluslararası medya mensuplarının F1, Formula E, WEC ve benzeri serilerde takımlarla bir araya gelmesine belli derecede izin verilmekte.

İzin kapsamında davetliler, yarış öncesinde gridde de yer alabiliyorlar.

Ancak bu izin, İspanya GP'sinde aralarında Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın da aralarında bulunduğu bazı davetlilerin formasyon turu başladıktan sonra gridden ayrılmaması nedeniyle iptal edilebilir!

Olayı inceleme altına alan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi [WMSC] ilk olarak organizatörlerden rapor alacak ve bu raporun ışığında "güvenlik ve emniyet kaygılarını ele alan bir iyileştirme planı" hazırlayacak.

Autosport'un edindiği bilgilere göre, alınacak önlemlerden biri grid iznini iptal etmek.

WMSC'den yapılan açıklamada, "Griddeki herkesin -davetliler, yetkililer ve takımlar- sağlığını ve refahını korumak FIA'nın önceliğidir." ifadeleri yer aldı.

Usain Bolt performs his trademark pose prior to the start

Usain Bolt performs his trademark pose prior to the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise, "İspanya GP'sinde yaşanan olaydan dersler çıkarmalıyız. FIA, Stefano Domenicali [F1 CEO'su] tarafından olayın tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı konusunda temin edilmiştir."

"Sadece F1'de değil, Formula E, WEC ve diğer kategorilerde de çok fazla kişinin gridde yer alması bir sorun haline geldi."

"Her durumda organizatörün güvenlik ve emniyet konusunda FIA gerekliliklerine uyacağından şüphem yok. Herkes için güvenli bir ortam sağlamak FIA'nın görevidir. Motor sporlarında güvenlik Federasyonun ana önceliğidir." dedi.

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