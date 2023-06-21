Horner: "Diğer takımlardan farklı bir kültüre sahibiz"

Max Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu Kanada GP'sinde elde ettiği zafer Red Bull'un F1'deki 100. zaferi oldu ve Red Bull'u tüm zamanların en çok kazananlar sıralamasında beşinci sıraya yerleştirdi.

Önündeki dört takımdan Ferrari 242 zaferle liderken, McLaren 183, Mercedes 125 ve Williams 114 zaferle onu takip ediyor.

Horner, bu 100 galibiyete giden yolculuğu değerlendirirken, Şangay'daki ilk zaferin 'Red Bull'un F1'deki misyonu neredeyse tamamlanmış gibi' hissettirdiğini söyledi.

Horner, "Bu spora ilk girdiğimizde amacımız rekabetçi olmak ve yarışmaktı."

"Red Bull'u gride katmak Dietrich'in [Mateschitz] vizyonuydu. Ve sadece katılmakla kalmayıp rekabetçi olmak istiyordu."

"İlk yarışımızı 2009'da, spora girdikten dört yıl sonra kazandık. O gün kupayı aldığımı ve o akşam eve gitmek için uçağa bindiğimde 'En azından bir tane kazandık' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Başka hiçbir şey olmasa bile bir yarış kazanmıştık!"

"99 zaferden sonra yüze ulaşacağımız kimin aklına gelirdi ki? Yani bu takım için bir dönüm noktası."

"Bu, hem pist kenarındaki hem de perde arkasındaki tüm çalışanların ve tüm destek hizmetlerinin adanmışlığının ve sıkı çalışmasının bir kanıtıdır."

"Bu inanılmaz başarıya katkıda bulunan pek çok isimsiz kahraman var. Dolayısıyla, bu tüm ekibin inanılmaz gurur duyduğu bir şey."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, geçen yıl vefat eden eski sahibi Mateschitz'in F1'e girme arzusunu ilk ortaya koyduğu zamanki tutumunu övdü.

Horner, "Bir şeyleri farklı yapmak istiyordu, farklı olmak istiyordu. Karavana girmek için 25 geçiş kartı gereken bir şirket takımı olmak istemedi."

"Bu yüzden Enerji İstasyonu'nu tanıttı. Kırmızı Bülten'i tanıttı ve bunun eğlenceli olmasını istedi. Ama aynı zamanda rekabetçiydi. Rekabet etmek ve kazanmak istiyordu."

"O bir yarışçıydı. Formula 1 hayranıydı ve bu spora tutkuyla bağlıydı. Ve tabii ki F1 onun için ve Red Bull için markayı ve ürünü pazarlamanın harika bir yoluydu." dedi.

Motorsport.com'un Red Bull'u böylesine başarılı bir takıma dönüştüren en önemli özelliğin ne olduğunu düşündüğü sorusuna Horner şu yanıtı verdi: "Bu insanlar, bu ruh, bu kültür."

"Sahip olduğumuz tutum bu: Yarışma şeklimiz, arzumuz, tutkumuz ve bağlılığımız."

"Red Bull gibi bir takım için çalıştığınızda hedefimizin ne olduğu çok açık: Kazanmak ve rekabetçi olmak."

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bunu benimsiyor. Bu enerjiyi fabrikada hissediyorsunuz. Diğer takımlardan farklı bir kültürümüz var. Bu bir yarış takımı; sadece büyük bir yarış takımı."