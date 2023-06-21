Kayıt Ol
Önceki / Verstappen: "Montreal bizim en iyi yarışımız değildi"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Horner: "Diğer takımlardan farklı bir kültüre sahibiz"

Christian Horner, Red Bull'un ilk Formula 1 zaferinin ardından takımın 'yapması gereken her şeyi başardığını' düşündüğünü söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Max Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu Kanada GP'sinde elde ettiği zafer Red Bull'un F1'deki 100. zaferi oldu ve Red Bull'u tüm zamanların en çok kazananlar sıralamasında beşinci sıraya yerleştirdi.

Önündeki dört takımdan Ferrari 242 zaferle liderken, McLaren 183, Mercedes 125 ve Williams 114 zaferle onu takip ediyor.

Horner, bu 100 galibiyete giden yolculuğu değerlendirirken, Şangay'daki ilk zaferin 'Red Bull'un F1'deki misyonu neredeyse tamamlanmış gibi' hissettirdiğini söyledi.

Horner, "Bu spora ilk girdiğimizde amacımız rekabetçi olmak ve yarışmaktı." 

"Red Bull'u gride katmak Dietrich'in [Mateschitz] vizyonuydu. Ve sadece katılmakla kalmayıp rekabetçi olmak istiyordu."

"İlk yarışımızı 2009'da, spora girdikten dört yıl sonra kazandık. O gün kupayı aldığımı ve o akşam eve gitmek için uçağa bindiğimde 'En azından bir tane kazandık' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Başka hiçbir şey olmasa bile bir yarış kazanmıştık!"

"99 zaferden sonra yüze ulaşacağımız kimin aklına gelirdi ki? Yani bu takım için bir dönüm noktası."

"Bu, hem pist kenarındaki hem de perde arkasındaki tüm çalışanların ve tüm destek hizmetlerinin adanmışlığının ve sıkı çalışmasının bir kanıtıdır."

"Bu inanılmaz başarıya katkıda bulunan pek çok isimsiz kahraman var. Dolayısıyla, bu tüm ekibin inanılmaz gurur duyduğu bir şey."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, geçen yıl vefat eden eski sahibi Mateschitz'in F1'e girme arzusunu ilk ortaya koyduğu zamanki tutumunu övdü.

Horner, "Bir şeyleri farklı yapmak istiyordu, farklı olmak istiyordu. Karavana girmek için 25 geçiş kartı gereken bir şirket takımı olmak istemedi."

"Bu yüzden Enerji İstasyonu'nu tanıttı. Kırmızı Bülten'i tanıttı ve bunun eğlenceli olmasını istedi. Ama aynı zamanda rekabetçiydi. Rekabet etmek ve kazanmak istiyordu."

"O bir yarışçıydı. Formula 1 hayranıydı ve bu spora tutkuyla bağlıydı. Ve tabii ki F1 onun için ve Red Bull için markayı ve ürünü pazarlamanın harika bir yoluydu." dedi.

Motorsport.com'un Red Bull'u böylesine başarılı bir takıma dönüştüren en önemli özelliğin ne olduğunu düşündüğü sorusuna Horner şu yanıtı verdi: "Bu insanlar, bu ruh, bu kültür."

"Sahip olduğumuz tutum bu: Yarışma şeklimiz, arzumuz, tutkumuz ve bağlılığımız."

"Red Bull gibi bir takım için çalıştığınızda hedefimizin ne olduğu çok açık: Kazanmak ve rekabetçi olmak."

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bunu benimsiyor. Bu enerjiyi fabrikada hissediyorsunuz. Diğer takımlardan farklı bir kültürümüz var. Bu bir yarış takımı; sadece büyük bir yarış takımı."

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Montreal bizim en iyi yarışımız değildi"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen'in Kanada GP yarış tulumu açık artırmayla satılacak

Verstappen'in Kanada GP yarış tulumu açık artırmayla satılacak

Formula 1
Kanada GP

Verstappen'in Kanada GP yarış tulumu açık artırmayla satılacak Verstappen'in Kanada GP yarış tulumu açık artırmayla satılacak

Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz"

Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz"

Formula 1
Kanada GP

Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz" Tombazis: "Yakın zamanda 2021'e benzer bir şampiyona mücadelesi göreceğiz"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir" Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Son Haberler

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var! Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

F1 Formula 1

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek" Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

F1 Formula 1

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol