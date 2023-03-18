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Vasseur: "Motorla ilgili endişemiz yok"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, güç ünitesinin dayanıklılığı ile ilgili herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti.

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Vasseur: "Motorla ilgili endişemiz yok"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kalmıştı ve henüz Suudi Arabistan'da bu yılki ilk grid cezasını aldı.

Cidde'deki sıralama turlarından önce konuşan Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur, bu hafta sonu herhangi bir sorun yaşamayı beklemediklerini söyledi.

Vasseur, pistin özelliklerinin Ferrari'ye uygun olduğunu, bu nedenle 'çok kötümser olmadığını' vurguladı.

Vasseur, "Bahreyn'deki teknik sorunların nedenini tam olarak biliyoruz."

"Fakat risk almak istemiyoruz, bu yüzden her iki aracın da güç ünitesini değiştirmeye karar verdik."

"Leclerc'in ilk motorunu hâlâ kullanabiliriz fakat bunu sonraki yarışlarda yapacağız. Bu hafta her şeyin sorunsuz geçeceğinden emin olmak istiyoruz."

"Elbette, her zaman olduğu gibi her şeyin nasıl gelişeceği konusunda endişeliyiz fakat motor durumu bizi endişelendirmiyor."

"Red Bull Racing'in şu anda önde olduğu açık fakat 3 ila 17. veya 18. sıralar için mücadele çok sıkı."

"Bakalım bu hafta sonu neler yapacağız? Şahsen çok da kötümser değilim. Teorik olarak Cidde'deki pistin yapısı bize uygun, aynı şey asfalt yapısı ve tutuş seviyeleri için de söylenebilir."

"Umarım her şeyi bir araya getirebilir ve bu hafta sonu iyi bir iş yapabiliriz." dedi.

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