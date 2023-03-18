Wolff: "2022 aracındaki gelişim, kafamızı karıştırdı"

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Lewis Hamilton ve George Russell'ın Bahreyn Grand Prix'sinde sırasıyla beşinci ve yedinci sıraları elde etmelerinin ardından Mercedes takım patronu Wolff, takımın tasarım yönünü değiştirmesi gerektiğini açıkladı.

Takımın üst yönetimi, pilotları ve mühendislerinin Bahreyn yarışından sonraki Salı günü durumu ele almak üzere bir toplantı yaptığı açıklandı.

Motorsport.com tarafından bu kritik toplantının ayrıntıları sorulan Wolff, Mercedes'in sorunlu W13 aracında dalgalanmayı azaltmasının takıma 'yanlış yönde bir umut' verdiğini söyledi.

Wolff, "Takım içinde pek çok büyük ve iyi toplantı yapılıyor. Bu oldukça ilginç bir süreç çünkü geçen yıl çok kritik bir durum yaşadık."

"Araç gittikçe daha iyi hale geldi ve biz de aracın konseptini olması gerekenden daha az sorgulamaya başladık."

"Şu an geldiğimiz noktadan memnun değiliz. Genel olarak yere basma kuvveti miktarından, mekanik dengeden ve çoğu şeyden memnun değiliz."

"Tüm bu toplantılar bize netlik kazandırıyor ve bu durumu hızlı bir şekilde tersine çevirmek için neleri ele almamız gerektiğine daha fazla odaklanmamızı sağlıyor." dedi.

Mercedes pilotu Russell da, Suudi Arabistan GP'si öncesinde Perşembe günü yaptığı açıklamada 2022 Brezilya GP'de kazandığı zaferin takımı 'yanlış yola' sürüklediği yorumunda bulundu.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in felsefesi konusunda yanıldığının kanıtlandığını ve araç konseptinin rakipleri Red Bull ve Ferrari'nin önüne geçemeyeceğini sözlerine ekledi.

Bu da Avusturyalı'nın, Mercedes'in veriler ve CFD simülasyonları tarafından 'yanlış yönlendirildiği' sonucuna varmasına yol açtı.

Wolff, "Bunun işe yaraması için gerçekten çok uğraştık çünkü tahmin ettiğimiz veriler bize bunun işe yaradığını göstermişti. Ancak yanıldığımız kanıtlandı."

"Ferrari de dahil olmak üzere en hızlı üç aracın performansı nasıl ürettiklerine dair benzer bir konsepte sahip olduklarını görebilirsiniz. Bu bizimkinden çok farklı."

"Belirli bir aşamada, her şeyi yanlış anladığımız sonucuna vardık."

"Neden yanlış yaptığımızı hâlâ analiz ediyoruz çünkü verileri ve simülasyondan elde ettiklerimizi takip ettik. Bu durumda bu veriler bizi yanlış yönlendirdi."

"Hepimiz karar verme sürecine dahiliz ve bu şekilde devam edemeyeceğimiz sonucuna vardık."

"Gerçekten buna sadık kalmaya çalıştık, ama hiçbir koşulda 'Ne olursa olsun bunu başaracağız' diyerek tek yönlü bir yolda gitmek istemiyoruz çünkü bu işe yaramıyor."

"Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. İş arkadaşlarım da istemiyor." dedi.