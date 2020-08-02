Todt: "Pilotları aktivist olmaya zorlamak doğru değil"

Formula 1, sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde resmi olarak ırkçılığa karşı bir etkinliği programına eklemişti. Bu programda isteyen pilotlar diz çökerken, istemeyenler sadece "End Racism" yazılı tişörtler giydiler.

Sonraki iki yarışta Formula 1 resmi olarak bir çalışma yapmadı ama Lewis Hamilton'ın öncülüğünde bazı pilotlar diz çökme gibi aktiviteleri devam ettirmeye çalıştılar. Ancak bu tür aktiviteler için resmi programda yer olmadığı için bir düzensizlik oldu ve tuhaf anlar yaşandı.

Lewis Hamilton, ırkçılık karşıtı kampanyalarda F1'in liderliği kaybettiğini söylemişti. Hamilton, "Tepede bir lider olmalı. Bu konuyla alakalı 'Sizden bunu istiyoruz ve hepinizin bunun bir parçası olmasını istiyoruz' demeliler."

"Tepedeki isimler bunu ayarlamalı. Tüm kontrolü elinde tutan güçler, bunu organize etmeli." demişti.

Hamilton, Britanya GP öncesinde FIA Başkanı Jean Todt ve F1 CEO'su Chase Carey ile bu konuyu görüştü.

FIA, bu kapsamda yarış öncesinde bu tür çalışmaların yapılabilmesi için 10 dakikalık bir ara belirledi ve pilotların neler yapabileceğine dair bir rehber hazırladı.

Todt, her şeyin daha düzenli olması için yeni bir kılavuz hazırladı. Buna karşı Todt, istemeyen pilotları aktivist olmaları yönünde zorlamayacaklarını belirtti.

Todt, "Tabii ki ırkçılığı bitirme konusunda özel bir çalışma yapacağımız için mutluyuz. İnsanlar bunu yapmayı istedikleri sürece onlara fırsat tanıyacağız."

"Ancak insanları hissetmedikleri bir şeyi yapma konusunda zorlamanın tamamen uygunsuz olacağını düşünüyorum. Buna saygı göstermek zorundayız. Kiliseye giden, tapınağa giden ya da havraya giden insanlar var. Hepsine saygı duymak zorundayız." dedi.

"İnsanlar" kelimesiyle "pilotlar"dan mı bahsettiğinin sorulması üzerine Todt, "İnsanlar işte. Her inanana saygı duymak istiyorum. Bana göre önemli olan hayattır."

"Eşim Çinli. Onun da siyah ya da beyaz insanlar gibi aynı ilgiyi görmesi lazım. Herkesin buna ihtiyacı var. Renk, din... Herkese ihtiyacımız var. Önemli olan hayat." dedi.

Hamilton, ırkçılığa karşı lider isimlerden birisi oldu ve spor içerisindeki çeşitliliği arttırmak için kendi komisyonunu kurdu.

Hamilton'ın liderliği konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine Todt, "İnançları olan, kendi imajını ve sesini kullanarak bir şeyleri korumaya çalışan herkese saygı duyuyorum."

"Ne yazık ki geliştirmek istediğimiz birçok şey var. Ben FIA başkanı ve Birleşmiş Milletler Özel Yol Güvenliği Elçisi olarak bu tür şeylerle ilgileniyorum."

"Bir şeyler yapabileceğini düşünen insanları yaptıklarından dolayı takdir ediyorum. Açık bir şekilde bir şeyler yapabilecek olanlar yapmalılar."

"Bunu takdir ediyorum ve elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışacağız." dedi.