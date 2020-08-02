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Formula 1 / Britanya GP / Yarış raporu

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!

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Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!
Ekleyen:
2 Ağu 2020 14:42

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Silverstone pistinde gerçekleştirilen 4. yarışı Britanya GP'de zafer çok ilginç bir şekilde Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, startta biraz yavaş kalmasına rağmen yerini korumasının ardından yarışta liderlik için pek mücadele olmadı.

İki kez güvenlik aracının dahil olduğu yarışta Hamilton, pit stop dahil yerini korudu ancak son turda büyük bir drama yaşandı. Hamilton, 2 tur önce takım arkadaşı Valtteri Bottas gibi lastiği patlayınca, patlak lastikle sürünerek yarışı tamamlamaya çalıştı. Bir tur önce Max Verstappen'in yeni lastikler için pite gelmesi, Hamilton'ın aradaki büyük fark sayesinde kazanmasına yardımcı oldu.

Hamilton böylece, bu sene 3. kariyerindeki ise 87. zaferini elde ederek şampiyonadaki liderliğini pekiştirmiş oldu. Hamilton ayrıca kendi evindeki yarışta 7. kez kazanarak bu rekoru ele geçirdi.

Hamilton'ın lastik patlatmasının ardından büyük bir fırsat yakalayan Verstappen, bir tur önce pite girmesi nedeniyle şanssızlık yaşadı. Verstappen son turda en hızlı turu kaydetse de Hamilton'ın 5 sn gerisinde ikinci olmaktan kurtulamadı.

Mercedes pilotlarının sol ön lastiklerini patlatmasının ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. Monakolu pilot, yarış boyunca podyum mücadelesinin çok uzağında kaldı ve 4. sırada yarışı bitiren pilotun sadece 1 sn önünde yarışı tamamladı.

 

Son turlarda patlayan lastikler, sadece Mercedes'i yakmadı. McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, Leclerc'in arkasında 5 ve 6. sırada yarışı götürüyorlardı. Ancak Bottas ve Hamilton gibi Sainz da lastik patlattı. 

Bu sayede yarışın son turlarında Norris'i de geçmeyi başaran Renault pilotu Daniel Ricciardo 4. olan isim oldu. Ricciardo'nun arkasında Norris 5. olurken onu Renault'nun diğer pilotu Esteban Ocon takip etti ve böylece Renault önemli puanlar kazanmış oldu.

Yarışın ikinci yarısında yükselişe geçen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, pist üstünde Sebastian Vettel, Lance Stroll'ü geçerek 7. oldu.

Yarışın başında Haas pilotu Kevin Magnussen ile temas yaşayan, 5 sn cezası alan ve erken pit stopla gerilere düşen Red Bull pilotu Alexander Albon, 8. olurken onu pek iyi bir yarış geçirmeyen Racing Point'ten Lance Stroll takip etti.

Hafta sonu boyunca sıkıntı yaşayan ve sıralamalarda geride kalan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, yarışta da pek varlık gösteremedi ve son anda yaşananlar sayesinde 10. olarak son puanın sahibi oldu.

Britanya GP'nin ardından Puan Durumu >>

Rahat bir şekilde ikinciliğe doğru giden Valtteri Bottas, son anda lastik patlatmasının ardından çok uzun süre o şekilde pite ulaşmaya çalıştı ve bunun sonucunda puan potasının dışına çıktı. 

Williams pilotu George Russell yarışı 12. sırada tamamlarken Bottas gibi lastik patlattığı için gerileyen Sainz 13. olabildi. Onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Williams'tan Nicholas Latifi takip ettiler.

İkinci güvenlik aracı periyodunda pite gelmeyerek ön gruba yükselen Haas pilotu Romain Grosjean, uzun süre McLaren pilotlarını ve Renault'dan Ricciardo'yu arkasında tutmasının ardından puan potasında yer alsa da pite geldikten sonra gerilemekten kurtulamadı ve 16. sırada yarışı tamamladı.

Yarışı tamamlayabilen son isim Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen oldu. Raikkonen yarış boyunca puan potasının uzağında kaldı ve son bölümde ön kanadına hasar vererek daha da geriledi.

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, lastik patlattığı için yüksek hızda kaza yaparak yarışı erken noktaladı. Yarışı tamamlayamayan diğer isim, yarışın başında Albon'la temas yaşayan ve kaza yapan Magnussen oldu.

Bu hafta sonu Sergio Perez'in yerine yarışacak olan Nico Hulkenberg, start öncesinde güç ünitesinde yaşanan sorun nedeniyle yarışa çıkamadı.

Sezonun 4. yarışının ardından Hamilton 88 puana yükselerek en yakın rakibi takım arkadaşı Bottas ile puan farkını 30'a çıkarmış oldu. Bottas'ın puansız bir şekilde yarışı tamamlaması, 3. sıradaki Verstappen'in farkı 6'ya düşürmesini sağladı.

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 146 puana yükselirken Red Bull liderin 68 puan gerisinde yer alıyor. McLaren 51 puanla 3. sırada yer alırken Ferrari 43 puanla 4., Racing Point 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Renault, bu hafta sonu aldığı 20 puan ile orta bölümle farkı bir miktar kapatmış oldu.

Sezonun 5. yarışı gelecek hafta sonu yine Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton 52 1:28'01.283       25
2 Netherlands Max Verstappen 52 1:28'07.139 5.856 5.856   19
3 Monaco Charles Leclerc 52 1:28'19.757 18.474 12.618   15
4 Australia Daniel Ricciardo 52 1:28'20.933 19.650 1.176   12
5 United Kingdom Lando Norris 52 1:28'23.560 22.277 2.627   10
6 France Esteban Ocon 52 1:28'28.220 26.937 4.660   8
7 France Pierre Gasly 52 1:28'32.471 31.188 4.251   6
8 Thailand Alexander Albon 52 1:28'33.953 32.670 1.482   4
9 Canada Lance Stroll 52 1:28'38.594 37.311 4.641   2
10 Germany Sebastian Vettel 52 1:28'43.140 41.857 4.546   1
11 Finland Valtteri Bottas 52 1:28'43.450 42.167 0.310    
12 United Kingdom George Russell 52 1:28'53.287 52.004 9.837    
13 Spain Carlos Sainz Jr. 52 1:28'54.653 53.370 1.366    
14 Italy Antonio Giovinazzi 52 1:28'55.488 54.205 0.835    
15 Canada Nicholas Latifi 52 1:28'55.832 54.549 0.344    
16 France Romain Grosjean 52 1:28'56.333 55.050 0.501    
17 Finland Kimi Raikkonen 51 1 lap        
  Russian Federation Daniil Kvyat 11          
  Denmark Kevin Magnussen 0          
  Germany Nico Hulkenberg 0          
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Charles Leclerc , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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