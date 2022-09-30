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Formula 1 Haberler

Takımlar Singapur GP'ye hangi güncellemelerle geldi?

Singapur GP'ye en büyük güncelleme paketi McLaren tarafından getirilirken, Mercedes ve Ferrari hiçbir şey getirmedi.

Ekleyen:
, Editör
Takımlar Singapur GP'ye hangi güncellemelerle geldi?
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Singapur GP, sezonun en zorlu yarışlarından birisi olarak kabul ediliyor ve takımlar buraya yüksek yere basma gücü paketleriyle geliyor.

Bu hafta sonu Mercedes ve Ferrari herhangi bir güncelleme getirmemeyi tercih ederken, Alfa Romeo ve Haas da benzer bir yol tercih etti.

Diğer takımlarda ise irili ufaklı güncellemeler vardı. Red Bull bu hafta sonu için taban çitini güncellerken, Alpine yeni bir taban gövdesi ve kenarı getirdi.

AlphaTauri yeni bir ön kanat ve burun getirirken, Aston Martin taban kenarı, Williams ise arka fren kanatçığı getirdi.

McLaren ise yeni sidepoda geçiş yaparken, yeni bir taban, difüzör ve ön fren kanalıyla, hafta sonuna en çok güncelleme getiren ekip oldu.

Takımların bu hafta sonu getirdiği güncellemeler:

  • Mercedes: -
  • Red Bull: Taban çiti
  • Ferrari: -
  • McLaren: Sidepod, Taban (Gövde ve çit), Difüzör, Ön fren kanalı
  • Alpine: Taban gövdesi ve kenarı
  • AlphaTauri: Ön kanat
  • Aston Martin: Taban kenarı
  • Williams: Arka fren kanatçığı
  • Alfa Romeo: -
  • Haas: -
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