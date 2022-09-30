Vettel: "2022 kuralları beklendiği kadar büyük bir etki yaratmadı"

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Formula 1, bu sezonki teknik düzenlemeleri büyük oranda değişirken, zemin etkisi geri döndü ve araçlardaki kanat ve kanatçık sayısı azaltıldı. Bu yıldan itibaren 18 inç lastiklere de geçildi.

Kurallar güç düzeninin değişmesine neden oldu: Red Bull Racing ve Ferrari şampiyonluk için yarışırken, Mercedes hız açısından biraz geriye düştü.

Yine de Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel, temelde çok fazla şeyin değişmediğini düşünüyor.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Vettel, "En büyük hedef araçların birbirlerini geçmesini ve takip etmesini kolaylaştırmaktı ama büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum."

"Birbirimizi daha iyi takip edebiliyoruz ama hava direnci azaldı, bu yüzden geçiş yapmak için daha yakın olmanız gerekiyor."

"Lastik tarafında da amaç daha fazla yarışmamızı sağlamaktı ama bu konuda herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Başarısız olduğunu söylemek istemiyorum ama çok emek harcandı ve bunun karşılığı tam anlamıyla gelmedi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lastikler hakkında daha fazla detay açıklayan Vettel, sıralama turlarında lastiklerden en iyi şekilde yararlanmanın özellikle zor olduğunu belirtti.

"Sanırım herkes aynı şeyi keşfediyor ya da buluyor. Doğru tarafta olduğunuz sürece sorun yok."

"Ancak genellikle araç paketi anlamında ne kadar hızlı olursanız, o kadar az sorun yaşarsınız."

"Şu anda gridde en arkalarda yer alıyoruz ve bazı sürprizlerle karşılaşıp, işlerin iyi gitmediği hafta sonları geçiriyoruz."

"Ayrıca sıralama turlarında en fazla bir ya da iki tur atabiliyoruz, bu da işi çok daha zorlaştırıyor. Fakat hemen hemen her şeyin eskisi gibi olduğunu söyleyebilirim."

Sprint yarışları para için

Geçtiğimiz hafta Formula 1'in önümüzdeki yıl sprint sayısını üçten altıya çıkaracağı açıklandı.

Vettel, bu konuda da şöyle dedi: "Bir sürücü açısından bakarsak, sprint yaırşları o kadar da heyecan verici değil. Hâlâ ana yarışa odaklanıyorsunuz."

"Belki pozisyonunuzu geliştirmeye çalışıyor olabilirsiniz ama esas olarak yer kaybetmemeye odaklanıyorsunuz."

"Şimdi biraz puan alıyorsunuz, geçen yıla göre biraz daha fazla puan veriliyor ama asıl odak noktası hâlâ ana yarış. Sırf eleştiri yapmak için mızmızlanmak istemiyorum ama bunun daha fazla para kazanmak için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Eğer bir yarış varsa, elbette antrenmandan daha heyecanlıdır ve daha fazla insan izler."

"Yine de sayılara tam erişimim yok. Bir süre önce bize söylenen buydu.”