Singapur GP pisti, Call of Duty'de yer alacak

Son yıllarda Netflix'in Drive to Survive dizisi sayesinde daha fazla popülarite kazanan Formula 1, farklı sektörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda F1 ile ilgili çok sayıda Hollywood filminin geliştirilmekte olduğu söylenirken, seri artık daha geniş bir ana platforma sahip.

Bu popülerlik aynı zamanda F1'in eSpor platformlarına da yansıdı ve artık daha fazla oyuncu Codemasters ve EA'nın yıllık F1 sürümlerine dahil oluyor.

F1'in büyümesindeki son hamle ise bir başka oyun kategorisinden geldi. Call of Duty geliştiricileri Infinity Ward, Pazar gecesi yapmış olduğu paylaşımda Singapur'daki Marina Bay F1 pistinin, bir sonraki oyunu Modern Warfare 2'de altıya karşı altı oyunculu bir harita olacağını duyurdu.

Yeni oyunun tam versiyonunun 28 Ekim'de PlayStation, Xbox ve PC için çıkması bekleniyor. Ancak oyunun beta versiyonu ilk olarak 16-17 Eylül tarihlerinde önceden sipariş edenlere sunulacak.

Oyunun piyasaya sürülmesinden önce, tüm platformlardaki oyuncular haritayı 24-26 Eylül'deki son açık betada deneyimleyebilecekler.

Yayınlanan videoda, haritanın Marina Bay pistinin pit yolunu ve padoğunu içerdiği görülürken F1 logoları oyunun hiçbir yerinde görülmüyor. Bu, F1 ile oyunun geliştiricileri arasında bir ortaklık anlaşması olmadığını gösteriyor.

Yapılan açıklamada, "Modern Warfare II Beta, çeşitli boyutlarda özenle tasarlanmış çeşitli haritalarla Core 6v6 deneyiminin ötesine geçen sağlam bir çok oyunculu deneyim ve eşit derecede etkileyici bir dizi mod, ilerleme deneyimleri ve Call of Duty: Next'te daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkacak diğer özellikleri içerecek."

Triple MotoGP champion Jorge Lorenzo with his Call of Duty: Ghosts helmet in Valencia in 2013

"Ek olarak, Beta için onaylanan 6v6 çok oyunculu haritalardan biri olan ve şehir içerisinde yer alan yarış pistinin ana iç sahasında çatışmaların yaşandığı Marina Bay Grand Prix'nin bir tanıtımını da açığa çıkardık." denildi.

Bu, Call of Duty'nin yollarının ilk defa motor sporları dünyasıyla kesişmesi değil.

7 kez Formula 1 Şampiyonu olan Lewis Hamilton, 2016'daki Call of Duty Infinity Warfare oyununda oynanamayan bir karakter olarak yer alırken, MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo, 2013 ve 2014 Valencia yarışlarında Call of Duty: Ghosts and Call of Duty: Advanced Warfare temalı kasklarla yarışmıştı.

Bu seneki Singapur GP, 2 Ekim'de gerçekleştirilecek ve COVID-19 başlamasının ardından ilk defa düzenlenmiş olacak.