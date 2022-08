Krack: "Alonso'nun Aston Martin projesine inanması, doğru hamleler yaptığımızı gösteriyor"

Haberi dinle

Aston Martin, Racing Point'in yerini alarak Formula 1'e geri dönmüştü ancak geride kalan 1.5 yıllık dönem, marka için oldukça zordu.

Takım hem geçen yıl hem de bu yıl, ön bölümde yarışamadı ve orta grubun da genellikle arka kısmındaydı.

Geçen hafta Sebastian Vettel, 2022 sezonunun sonunda sonunda emekli olacağını açıklarken, sürpriz şekilde yerini Fernando Alonso'nun alacağı duyuruldu.

Alonso, 2021 yılında spora dönerken hedefinin şampiyonluk olduğunu söylüyordu ve bundan ötürü Aston Martin'e imza atması herkesi şaşırttı.

Anlaşmanın ardından ilk kez MotorsportWeek'e konuşan Mike Krack, Alonso'nun gelişinin Aston Martin'in şampiyonluk için mücadele etme hedefine ulaşmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Krack, "Fernando'da başarıya ulaşmak için her şeyi göze alma eğilimi var."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: XPB / James Moy Photography Ltd

"Ne olursa olsun Fernando'nun sizin için her zaman her şeyini vereceğini biliyorsunuz. Her zaman yüzde 100'ünü veriyor, her zaman araçtan ve takımdan maksimumu alıyor."

"Yarış yeteneği zaten olağanüstü, aynı zamanda kendine güven, içgüdü ve zekanın müthiş bir birleşimini de taşıyor."

“Fernando ile anlaşmak Aston Martin'in F1'deki hedefinin açık bir ifadesi oldu. Biz buraya öylesine değil, kazanmak için geldik.” dedi.

Aston Martin, Lawrence Stroll önderliğinde Martin Whitmarsh, Dan Fallows, Luca Furbatto ve Eric Blandin gibi önemli isimlerle anlaştı.

Silverstone'da yeni bir tesis kuruluyor ve takım altyapıyı geliştirip, elindeki personelin sayısını artırıyor.

Krack, bu tür adımların Alonso'yu takıma getirmek için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Gridin önüne giden bir yolculuğun içerisindeyiz ve Fernando'nun bu macerada bize katılma kararı alması, onun seviyesinde bir pilotu Aston Martin F1 projesine inanması, takımımıza ve yaptığım işlere yapılmış büyük bir iltifat."

“Bizden çok şey isteyeceği kesin fakat bir şampiyondan beklenen de budur. Fernando bizi bu macerada ileriye taşıyan güç olacak ve takımdaki herkes gibi ben de onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

“Gelecek yıl Fernando ve Lance'in araçta yer alacak olması gerçekten heyecan verici."