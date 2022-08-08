Domenicali, Audi ve Porsche'nin ciddi bir katma değer yaratacağını düşünüyor

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Audi ve Porsche'nin spora girmek istedikleri ve sürecin son noktaya ulaştığı bir sır değil. Son raporlara göre bu markalar ayrı bir takım olarak spora girmeyecekler; Porsche'un %50 hissesini satın aldığı iddia edilen Red Bull ile, Audi'nin ise Sauber ile anlaşacağı söylenmekte.

Volkswagen grubunun bir parçası olan her iki marka da, spora girişlerini resmiyete dökmeden önce 2026 yeni güç ünitesi düzenlemelerinin detaylarını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde yatırımcılara konuşan Stefano Domenicali, Audi ve Porsche'nin spora girmesinin ciddi bir katma değer yaratacağını vurguladı.

Domenicali, "Audi ve Porsche'nin bize sağlayacağı en büyük katkı Formula 1'in ne kadar güvenilir bir ortam olduğunu göstermek olacak. Böylece geleceğe yönelik stratejimizin, üreticilerin tamamen elektriğe geçişi sağlayacak başka bir rotaya sahip olmalarına yardımcı olacağını da ortaya çıkarabileceğiz."

"Ayrıca yalnızca Formula 1'in sahip olduğu uzmanlığı kullanmak, [üreticilere] piyasada bulunmanın yeni yollarını bulma konusunda yardımcı olabilir."

"Karbon nötr hedefine ulaşmak istiyorsak, sürdürülebilir yakıtlı hibrit enerjinin dünyanın her yerinde çok daha etkili olmasını sağlamalıyız."

"Sportif açıdan, ne kadar çok üretici olursa, üreticilerin diğer takımlarla birlikte olması açısından, spor tarafının sporda daha bağımsız olarak görülebilecek daha fazla takıma sahip olmasını sağlayacak o kadar çok yapı olacak."

"Yeni üreticilerin spora girişi harika bir haber olur. Bakalım durum nasıl gelişecek. Yine de karar ne olursa olsun, geleceğe yönelik bir teknoloji platformu sağlama açısından en iyisi olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

2023 takvimi hakkında da konuşan Domenicali, önümüzdeki sezon, yönetmeliklerde izin verilen maksimum sayı olan 24 yarış yapılacağını ima etti.

Domenicali, “Dünya çapında verimlilik açısından doğru yolda gitmeye devam etmek istiyoruz. Potansiyel birçok destekçiden çok ama çok yüksek bir talep görmekteyiz."

Şu anlık daha fazlasını söyleyemeyiz çünkü tüm detayları henüz tamamlamadık. Ancak bu yıldan daha fazla, 25'ten daha az yarış olmasını bekliyoruz, orası kesin." dedi.

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Danny Sullivan, FIA Steward Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images