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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 2 yarış galibi ve Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Robert Shwartzman, F1 takımlarının 2022'de 1. antrenman seanslarında zorunlu olarak çaylak sürücülere sürüş yaptıracak olmalarının faydalı olabileceğini düşünüyor.

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Bu ay başında yapılan açıklamada, 2022'de takımların 1. antrenman seansında çaylak sürücüleri piste çıkarmalarının zorunlu olacağı duyurulmuştu. Ancak bu kapsamda kaç antrenman seansının zorunlu tutulacağı hakkında detay verilmedi.

Mevcut kurallara göre takımlar cuma günleri antrenman seanslarında çaylak sürücüleri piste çıkarabiliyorlar ve birçok takım bu şekilde çalışma yaptı.

Ancak 2022'de bu uygulamanın zorunlu tutulması, genç ve deneyimsiz sürücülerin daha fazla F1 aracı sürmesine fırsat sağlayacak. Bu genç sürücülerin F1 takımlarında daha fazla görev alarak, daha hızlı gelişmesine yardımcı olacak.

F2'de ikinci sezonunu geçiren Shwartzman, gelecek sene için Alfa Romeo'da yarışma fırsatı giderek azaldığı için Ferrari'de yedek pilot olmayı hedefliyor. 

Ferrari'nin F1 aracıyla birçok sürüş yapan Rus sürücü, yeni kural ile genç sürücülerin takımlara daha fazla bilgi sunacağını düşünüyor.

Shwartzman, "Çaylak sürücülerin F1 aracı sürme fırsatına sahip olması gerçekten hoş bir şey çünkü bu özel bir şey ve bu sürüşler takımlar için de ilginç olabilir çünkü bana göre bir çaylak ya da yeni bir sürücü takımlara yeni şeyler kazandırabilir. Gelecekte kullanabilecekleri yeni bilgiler verebilirler."

"Gerçekten bunun işe yaramasını ve F1 takımlarının da pilotlar gibi bunu takdir etmelerini umuyorum."

"Umarım her iki taraf bunu iyi yönetir. Belki de takımlar bu sayede bazı genç sürücüleri gelecekteki pilotu olarak değerlendirirler." dedi.

George Russell made his FP1 debut with Force India at the 2017 Brazilian GP

George Russell made his FP1 debut with Force India at the 2017 Brazilian GP

Photo by: Motorsport Images

Gelecek sene Ferrari'de yedek pilot olma şansı için Shwartzman, "Bu konuda kararı ben vermiyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yapıp Ferrari'ye onlarla olmayı hak ettiğimi kanıtlamaya çalışacağım. Umarım onlar da bunu görürler."

"Ben kendi açımdan daha çok F2'ye odaklanmalıyım. 3. koltuğu alma fırsatını yakalarsam, bundan çok mutlu ve memnun olurum."

"Bu benim için ekstra motivasyon olur çünkü bu sayede, ihtiyaç olması halinde hazır olmam için simülasyonda da daha fazla sürüş yaparım."

"Bu fırsat için %100 hazır olmalıyım çünkü bu gerçekten yüksek bir yüzde değil." dedi.

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