Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında olduğu gibi, ikinci antrenman seansında da hava durumdaydı. Hava sıcaklığı 20 derece civarında olurken pist sıcaklığı 33 dereceyi buldu.

Sürücüler, ilk seansa kıyasla araçlarını daha fazla zorladılar ve yağmur ihtimali bulunan cumartesi günü öncesinde pist üstü sürelerini mümkün olduğunca kullanmaya çalıştılar.

Seans içerisinde üç önemli olay vardı: İlki Charles Leclerc'in spin atmayı ancak aracını bir yere çarpmadan kurtarmasıydı. İkincisi Antonio Giovinazzi'nin kazası oldu. İtalyan sürücü, Giovinazzi ile aynı yerde aracının kontrolünü kaybetti ancak Leclerc kadar şanslı değildi. Bu yüzden de aracının arka kısmını bariyerlere çarptı. Giovinazzi yola devam etse de, takımdan gelen talimatla aracını kenara çekti. Bu yüzden de kırmızı bayrak çıktı.

Son olay ise, seansın sonunda yaşandı. Pierre Gasly, ikinci virajın ardından pist dışına taştı kerblerin üzerine çıkarak ön kanadını kırdı. Bu yüzden de seans sarı bayraklar altında sona erdi.

Bunun dışında McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sabahki seansın ardından güç ünitesinde yaşanan bir sorun nedeniyle motor değişti ve seansın ilk bölümünü kaybetti. Ricciardo, eski motorlardan birine geçtiği için ceza almayacak.

Ayrıca Mercedes pilotu Lewis Hamilton pit stop esnasında aracın ön kısmını kaldıran mekanikere çarptı. Mekaniker temasın etkisiyle yere düşse de, neyse ki iyi durumdaydı.

Dereceler ise sabaha kıyasla daha iyiydi. Bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçen Charles Leclerc, yumuşak lastikle 1:35.508 yaparak liderliği aldı.

Daha sonra Valtteri Bottas, orta lastikle 1:35.298 yaparken, Leclerc yumuşak lastikle 1:35'in altına indi ve 1:34.925'le yeni lider oldu.

Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti ve Fernando Alonso, en hızlı turu 1:34.762'ye çekti.

Ancak Bottas, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:34'ün de altına indi ve 1:33.593 ile en hızlı isim oldu.

Kalan bölümde Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Bottas, cuma günkü her iki seansı da zirvede tamamlamış oldu.

Mercedes'in güçlü göründüğü seansta Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0.044 saniye ardında kaldı ve tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da ikinci oldu.

Bu iki ismin en yakın takipçisi sürpriz şekilde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly oldu. Tek turda epey hızlı görünen Fransız sürücü, 1:34'ün altına inebilen üç isimden biriydi ve 0.252 saniye geride üçüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris seans içerisinde birkaç kez pist dışına taşsa da, güçlü seans geçiren isimlerden biriydi ve 1:34.154'lük turuyla 0.561 saniye geride dördüncü oldu.

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