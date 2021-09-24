Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Rusya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında olduğu gibi, ikinci antrenman seansında da hava durumdaydı. Hava sıcaklığı 20 derece civarında olurken pist sıcaklığı 33 dereceyi buldu.

Sürücüler, ilk seansa kıyasla araçlarını daha fazla zorladılar ve yağmur ihtimali bulunan cumartesi günü öncesinde pist üstü sürelerini mümkün olduğunca kullanmaya çalıştılar.

Seans içerisinde üç önemli olay vardı: İlki Charles Leclerc'in spin atmayı ancak aracını bir  yere çarpmadan kurtarmasıydı. İkincisi Antonio Giovinazzi'nin kazası oldu. İtalyan sürücü, Giovinazzi ile aynı yerde aracının kontrolünü kaybetti ancak Leclerc kadar şanslı değildi. Bu yüzden de aracının arka kısmını bariyerlere çarptı. Giovinazzi yola devam etse de, takımdan gelen talimatla aracını kenara çekti. Bu yüzden de kırmızı bayrak çıktı.

Son olay ise, seansın sonunda yaşandı. Pierre Gasly, ikinci virajın ardından pist dışına taştı kerblerin üzerine çıkarak ön kanadını kırdı. Bu yüzden de seans sarı bayraklar altında sona erdi.

Bunun dışında McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sabahki seansın ardından güç ünitesinde yaşanan bir sorun nedeniyle motor değişti ve seansın ilk bölümünü kaybetti. Ricciardo, eski motorlardan birine geçtiği için ceza almayacak.

Ayrıca Mercedes pilotu Lewis Hamilton pit stop esnasında aracın ön kısmını kaldıran mekanikere çarptı. Mekaniker temasın etkisiyle yere düşse de, neyse ki iyi durumdaydı.

Dereceler ise sabaha kıyasla daha iyiydi. Bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçen Charles Leclerc, yumuşak lastikle 1:35.508 yaparak liderliği aldı.

Daha sonra Valtteri Bottas, orta lastikle 1:35.298 yaparken, Leclerc yumuşak lastikle 1:35'in altına indi ve 1:34.925'le yeni lider oldu.

Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti ve Fernando Alonso, en hızlı turu 1:34.762'ye çekti.

Ancak Bottas, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:34'ün de altına indi ve 1:33.593 ile en hızlı isim oldu.

Kalan bölümde Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Bottas, cuma günkü her iki seansı da zirvede tamamlamış oldu.

Mercedes'in güçlü göründüğü seansta Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0.044 saniye ardında kaldı ve tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da ikinci oldu.

Bu iki ismin en yakın takipçisi sürpriz şekilde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly oldu. Tek turda epey hızlı görünen Fransız sürücü, 1:34'ün altına inebilen üç isimden biriydi ve 0.252 saniye geride üçüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris seans içerisinde birkaç kez pist dışına taşsa da, güçlü seans geçiren isimlerden biriydi ve 1:34.154'lük turuyla 0.561 saniye geride dördüncü oldu.

Detaylar geliyor...

paylaşım
yorumlar
Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Önceki haber

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

48 dk
2
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

3 s
3
World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

1 g
4
FIA F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

2 s
5
Formula 1

FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı

3 s
Son Haberler
Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
F1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

4dk
Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
F1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

43dk
Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
F1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

48dk
Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı

1 s
F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!
F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

2 s
Son Videolar
Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2 Rusya GP
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı Rusya GP
Formula 1

FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı

Canlı anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı Rusya GP
Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP 1. antrenman seansı

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!
FIA F3 FIA F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Rusya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Son Haberler

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "F1 takımları, 2022'de çaylak sürücülerin yapacağı sürüşlerden fayda sağlayabilir"

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Rusya GP 2. antrenman seansı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.