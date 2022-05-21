Seidl: "Sıralama turlarında bir adım daha atmaya çalışacağız"

"Dün, Lando 9. virajda pistten çıktı ve kerblerde aracın tabanına ve monokok kısmına zarar verdi. Bu yüzden şasiyi değiştirmeye karar verdik. Bu, pistte karmaşık onarımlar yapmaktan daha kolaydı. Yani dün takım çok çalışmak zorundaydı fakat bugün antrenmanlarda her iki araç da aynı oranda hızlıydı, ki bu iyiye işaret."

"Bu araç hâlâ çok yeni, bu yüzden üzerinde çalışmaya devam etmek, yavaş yavaş ilerlemek ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Bugün sıralama turlarındaki görev bu olacak ve bununla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz."

"Bu yıl şasiyi geliştirirken, bütçe sınırının yanı sıra rüzgar tüneli kullanım süresi gibi diğer faktörleri de hesaba katmak gerekiyor. Fakat genel olarak, güncellenmiş MCL36'nın Barselona'daki performansından memnunuz ve sıralamalarda bir adım daha ileri gitmeye çalışacağız."

"Rakiplerimizden bahsedecek olursak, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen'in çok iyi bir tempo sergilediklerini söyleyebiliriz. Bu yüzden sıralama turlarında son bölüme kalmanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Bunu yapabilmek için her şeyi olabildiğince iyi yapmanız gerekiyor."

"Fakat iyi pilotlarımız ve iyi bir takımımız var. Bu yüzden de mücadeleye hazırız." dedi.