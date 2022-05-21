Seidl: "Sıralama turlarında bir adım daha atmaya çalışacağız"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, 3. antrenman seansının ardından iyi bir ruh hali içerisinde olduklarını ve sıralama turlarında güçlü bir adım daha atmayı hedeflediklerini söyledi.
McLaren, cuma günü zorlu bir gün geçirmesine rağmen bugün toparlanmış gibiydi ve Lando Norris ilk sektörde çok hızlı görünüyordu.
En hızlı turunda hata yapmasına rağmen altıncı olan Lando Norris'in turu McLaren'ın memnun ederken, takım patronu Andreas Seidl bir başka adım daha atmak istediklerine dikkat çekti.
Seidl, “Zor bir Cuma gününün ardından Lando Norris'in şasisini değiştirmek zorunda kaldık."
"Bu nedenle takım geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldı ve bugünkü antrenman seansı oldukça verimli geçti. Programı tamamlayabildik ve bu nedenle sıralama turları için iyi hazırlandık."
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Dün, Lando 9. virajda pistten çıktı ve kerblerde aracın tabanına ve monokok kısmına zarar verdi. Bu yüzden şasiyi değiştirmeye karar verdik. Bu, pistte karmaşık onarımlar yapmaktan daha kolaydı. Yani dün takım çok çalışmak zorundaydı fakat bugün antrenmanlarda her iki araç da aynı oranda hızlıydı, ki bu iyiye işaret."
"Bu araç hâlâ çok yeni, bu yüzden üzerinde çalışmaya devam etmek, yavaş yavaş ilerlemek ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Bugün sıralama turlarındaki görev bu olacak ve bununla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz."
"Bu yıl şasiyi geliştirirken, bütçe sınırının yanı sıra rüzgar tüneli kullanım süresi gibi diğer faktörleri de hesaba katmak gerekiyor. Fakat genel olarak, güncellenmiş MCL36'nın Barselona'daki performansından memnunuz ve sıralamalarda bir adım daha ileri gitmeye çalışacağız."
"Rakiplerimizden bahsedecek olursak, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen'in çok iyi bir tempo sergilediklerini söyleyebiliriz. Bu yüzden sıralama turlarında son bölüme kalmanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Bunu yapabilmek için her şeyi olabildiğince iyi yapmanız gerekiyor."
"Fakat iyi pilotlarımız ve iyi bir takımımız var. Bu yüzden de mücadeleye hazırız." dedi.
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