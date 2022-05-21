Aston Martin, Red Bull'un suçlamalarını reddetti

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Silverstone merkezli takım, Red Bull RB18 konseptinin doğrudan bir kopyası gibi görünen yeni AMR22 tasarımıyla bu hafta sonu Barselona'da ortalığı karıştırdı.

FIA, iki araç arasındaki benzerlikler nedeniyle tasarımın nasıl oluşturulduğuna dair bir inceleme başlattı çünkü bu, takımların listelenmiş parçaları yapmak için rakiplerin bilgileri kullanmasını yasaklayan düzenlemeleri kapsıyordu.

Yönetim daha sonra Aston Martin'in kurallara uyduğunu ve AMR22 değişikliklerinin tamamen bağımsız bir şekilde yapıldığını açıkladı.

Fakat Red Bull, bu duruma ikna olmuş değil ve bazı çalışanların Aston Martin'e geçmesiyle birlikte verilerinin alınmış olabileceğine dair endişeli.

Aston Martin, gelişme çabalarının bir parçası olarak, Red Bull'un eski aerodinami şefi Dan Fallows da dahil olmak üzere diğer takımlardan birçok çalışanı işe aldı.

Barselona'da konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, takımlar arasında transfer edilmiş olabilecek bilgiler konusunda her şeyin açık olmayabileceğini söyledi.

Marko, Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Sadece Dan Fallows değil."

"Verilerin indirildiğine dair kanıtlar var. Dan Fallows ücretli izindeydi. Kafasındaki bilgileri kullanması yasak değil. Fakat doküman olmadan bunu yapabilir ve daha sonrasında aracımızın bu kadar detaylı bir kopyasını yapabilir misiniz?"

Aston Martin'den Andy Green ise bu fikri reddetti ve takımın, Red Bull'a benzeyen konsept üzerinde RB18'i henüz görmemişken çalıştığını söyledi.

Green, "Red Bull'un yaptığı bu suçlamalar nedir bilmiyorum."

"Tek söyleyebileceğim, hiçbir noktada hiçbir takımdan veya birinden herhangi bir veri almadık."

"FIA geldi ve detaylı bir inceleme yaptı. Aracın yapımını görmek için tüm verileri inceledi ve buna dahil olan herkesle görüştü. Sonra da tamamen bağımsız olduğu sonucuna vardı."

"Bu araç geçen yılın ortasında, tanıtımını yaptığımız araca ikinci bir rota olarak tasarladı ve çoğu şey Red Bull'dan herhangi biri gelmeden önce yapıldı. Bu yüzden suçlamaların gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Green, özellikle FIA tarafından aklandıktan sonra Red Bull'un iddialarından hoşnut olmadığını söyledi.

"Özellikle FIA'nın araçla ilgili açıklamasından sonra, hayal kırıklığına uğradım."

"Geldiler, baktılar ve bunun bağımsız ve yasal olduğunu açıkladılar. Tüm verileri görenler ve karar verebilecek olanlar onlar. Ayrıca kurallar gereği bir yargıda bulunmak zorundalar. Benim için konu burada kapanıyor."

Green, Aston Martin'in AMR22'nin tasarım aşamasından bu yana iki farklı rota planladığını açıkladı: Biri lansmanla birlikte tanıttığı ve diğeri, Red Bull'un benimsediği konsept.

Green, yanlış yolu seçtiklerini kabul etse de Red Bull'un aynı fikirle çıkagelmesine şaşırdıklarını söyledi.

Green, "Mevcut aracın gelişimine bakarsanız, her şeyin geçtiğimiz yılın sonunda olduğunu görürsünüz."

"İki yolumuz vardı. Red Bull'un da benzer bir konseptle çıkagelmesi bir sürpriz ve şok oldu. Fakat bu, iki yol arasında yanlış olana gittiğimiz fikrini sağlamlaştırdı. Bu da, bunun kanıtı." dedi.