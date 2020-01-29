Seidl: "En iyi motora sahip olmak için Mercedes'e geçmek istedik"

McLaren'ın başında yer alan Ron Dennis, Mercedes'in fabrika takımına sahip olmasından ötürü şampiyonluk için mücadele edemeyeceklerini düşünmüş ve Mercedes'le yollarını ayırıp, Honda'ya geçiş yapmıştı.

Ancak Japon üretici, beklenenin çok altında kaldı ve McLaren, 2018'de Renault'ya geçti. Yeni motor üreticisiyle ilk yıl zorlu geçse de, 2019'da uzun bir aradan sonra podyuma çıktılar ve sezonu dördüncü bitirdiler.

İngiliz ekip, bu yıl son kez Renault ile çalışacak ve 2021 yılında daha önce birlikte çalıştığı Mercedes'e geri dönecek.

İngiliz ekibin patronu Andreas Seidl, aldıkları karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Seidl, "Mercedes ile olan ortaklığımız, Renault'ya karşı aldığım -olumsuz- bir karar değil. Sonuçta Renault sayesinde de önemli bir ilerleme kaydettik."

"Ama turbo hibrit motorlar dönemine genel olarak bakarsanız, Mercedes bu süreçte performans, dayanıklılık, güç ünitesi kalitesi ve takım olarak en iyisiydi."

"2021'de yeni bir dönem başlıyor ve bu süreçte en iyi motora sahip olmak çok önemli. Dayanıklı, istikrarlı ve dikkatin dağılmasına yol açmayacak bir motora sahip olmalıyız." dedi.

İngiliz ekip geçen yıl aynı motorla Renault fabrika takımını geride bırakmayı başarmıştı.