Alonso: "Hamilton'ın 'henüz kimsenin kullanmadığı' zayıf yönleri var"

Son senelerde Mercedes ve Hamilton genel olarak daha üstün olsalar da, Ferrari'nin iyi araç ürettiği senelerde şampiyonluk mücadelesi veren pilotu Sebastian Vettel'in çeşitli hatalar yaptığı görüldü.

Hamilton ise genel olarak hatadan uzak, oldukça istikrarlı bir dönem geçiriyor ve sene sonunda bunun sonucunu olumlu bir şekilde görüyor. Kazanabileceği yarışları kazanan Hamilton, bunu yapamadığı zaman büyük ölçüde mümkün olan en iyi sonucu ve puanları almaya odaklanıyor.

F1 Racing dergisi ile yaptığı röportajda konuşan Alonso, "Hamilton son senelerde, özellikle aracının diğer senelerdeki kadar dominant olmadığı 2019'da seviyeyi yükseltti."

"Kazanamıyorsa, hemen arkada ikinci oluyor yani 20 sn civarında geride kalmıyor. Valtteri'de durum bu şekilde oluyor. Aracın rekabetçi olmadığı bir hafta sonunda Bottas 1 dk geride 5 ya da 6. olurken Lewis öyle olmuyor. İleri yönde adım attı. Artık daha rekabetçi ve daha hazır."

"Ancak yine de henüz üstüne gidilmeyen zayıf noktaları var. Şu ana kadar henüz kimse o düğmeye, zayıf olduğu noktaya basmadı."

"Bunu 2007'deki takım arkadaşlığımızdan değil, günümüzde izlediğimde görüyorum. Lewis'in sezonlarına baktığınızda, her zaman benzer trend söz konusu."

"Sezona yavaş başlıyor ve kimse bundan faydalanmıyor. Bu durum karşısında hepimiz Bottas'ın sezonu olabileceği konusunda heyecanlanıyoruz ancak öyle olmuyor. Lewis ile düzgün bir mücadeleye girmek güzel olurdu. Belki onun zayıf noktaları gerçek değildir ve her şey hesaplıdır. Ancak bunu keşfetmek güzel olurdu."

"İyi bir pakete sahip olduğunuzda ve diğerleri kazalar yaptığında, şampiyona liderliğinde farkı açarsınız ve her şey sakin görünür. Ancak sadece 1 puan önde ya da 10 puan gerideyseniz, o zamanki stres farklı oluyor. Hatalarınız farklı, telsiz mesajlarınız farklı oluyor. Onu baskı altında görmemiz gerek." dedi.