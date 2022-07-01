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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Schumacher, Zhou ve Sainz'ın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansı öncesinde Carlos Sainz, Zhou Guanyu ve Mick Schumacher de dahil olmak üzere bazı pilotların aracında değişiklik yapıldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher, Zhou ve Sainz'ın güç ünitesinde değişiklik yapıldı
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Bu yıl takımlar sezonun henüz daha orta noktası gelmemesine rağmen güç ünitesi sayılarında sınıra geldiler ve Silverstone'da da bazı araçlarda değişiklikler yapıldı.

Montreal'de yolda kalan Mick Schumacher yeni bir içten yanmalı motor, MGU-H, ve MGU-K ünitesine geçmek zorunda kaldı.

Zhou Guanyu yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoza geçerken, Carlos Sainz da yeni bir MGU-K, MGU-H ve turbo ünitelerine geçiş yaptı.

Son olarak Valtteri Bottas bu yılki son MGU-K ünitesine geçti.

Bir bakıma sadece Ferrari güç ünitesi kullanan isimler güç ünitesi parça değişikliği yapmış oldu.

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