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Formula 1 / Britanya GP Antrenman raporu

Britanya GP 1. antrenman: Yağmur altında Bottas en hızlısı

2022 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Britanya GP 1. antrenman: Yağmur altında Bottas en hızlısı
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Silverstone'da cuma günü için yağmur tahminleri yapılıyordu ve beklendiği üzere seansın başlamasına kısa bir süre kala yağmur kendisini göstermeye başladı.

Bundan ötürü sürücüler, uzun süre garajda kaldılar ve sadece birkaç isim piste çıktı. Geçiş lastikleriyle atılan turlarda sürücüler risk almadılar.

Carlos Sainz uzun süre zirvede yer alırken, seansın sonlarına doğru yağmur durdu ve pist hızla kurudu. Böylelikle pilotlar kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar.

Bu noktada Valtteri Bottas 1:42.249 ile liderdi ve sürücülerin son turları bekleniyordu. Fakat Aston Martin pilotu Lance Stroll, bitime iki dakika kala spin atıp, çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başlamazken, çoğu sürücü zaman turu dahi kaydedememiş oldu.

Bottas, attığı 1:42.249'luk zaman turuyla seansı Lewis Hamilton'ın 0.532 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

İngiliz pilot, attığı 10 turla seansın en çok tur atan ismi oldu.

Ferrari pilotu Sainz 0.7 saniye geride üçüncü olurken, Charles Leclerc 1.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Zaman turu kaydeden son isimler olan Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Yuki Tsunoda ve Sebastian Vettel, ilk onu tamamladı.

Diğer isimler zaman turu kaydedemezken, şampiyona lideri Max Verstappen tıpkı Sergio Perez gibi sadece üç tur attı. George Russell ise seansı iki turla noktaladı.

Zaman turu kaydeden isimler arasında sadece Hamilton en hızlı turunu kuru zemin lastiğiyle attı. Diğer isimler geçiş lastiği kullandı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 9 1'42.249  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'42.781 0.532
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 8 1'42.967 0.718
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 7 1'43.801 1.552
5 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 3 1'43.895 1.646
6 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 4 1'46.171 3.922
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 3 1'48.161 5.912
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 5 1'51.243 8.994
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 5 1'51.373 9.124
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 5 1'59.168 16.919
11 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 2    
12 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 3    
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 2    
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1    
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1    
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 4    
17 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 3    
18 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 4    
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1    
20 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3    
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