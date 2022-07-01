Britanya GP 1. antrenman: Yağmur altında Bottas en hızlısı

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Silverstone'da cuma günü için yağmur tahminleri yapılıyordu ve beklendiği üzere seansın başlamasına kısa bir süre kala yağmur kendisini göstermeye başladı.

Bundan ötürü sürücüler, uzun süre garajda kaldılar ve sadece birkaç isim piste çıktı. Geçiş lastikleriyle atılan turlarda sürücüler risk almadılar.

Carlos Sainz uzun süre zirvede yer alırken, seansın sonlarına doğru yağmur durdu ve pist hızla kurudu. Böylelikle pilotlar kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar.

Bu noktada Valtteri Bottas 1:42.249 ile liderdi ve sürücülerin son turları bekleniyordu. Fakat Aston Martin pilotu Lance Stroll, bitime iki dakika kala spin atıp, çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başlamazken, çoğu sürücü zaman turu dahi kaydedememiş oldu.

Bottas, attığı 1:42.249'luk zaman turuyla seansı Lewis Hamilton'ın 0.532 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

İngiliz pilot, attığı 10 turla seansın en çok tur atan ismi oldu.

Ferrari pilotu Sainz 0.7 saniye geride üçüncü olurken, Charles Leclerc 1.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Zaman turu kaydeden son isimler olan Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Yuki Tsunoda ve Sebastian Vettel, ilk onu tamamladı.

Diğer isimler zaman turu kaydedemezken, şampiyona lideri Max Verstappen tıpkı Sergio Perez gibi sadece üç tur attı. George Russell ise seansı iki turla noktaladı.

Zaman turu kaydeden isimler arasında sadece Hamilton en hızlı turunu kuru zemin lastiğiyle attı. Diğer isimler geçiş lastiği kullandı.

Seans sonucu: