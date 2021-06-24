Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş

Alman sürücü bu durumun sürüş performansını etkilemediğini ve takımın bunu yaz arasından sonra düzeltmeyi planladığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Fransa Grand Prix'sinden sonra yayılan, Alman pilotun Sebastian Vettel'e aracın kokpitinde bir şeyler gösterdiği videodan sonra Schumacher durum hakkında bir açıklama yaptı.

Steiermark Grand Prix'sinden önce düzenlenen basın konferansına Vettel'in yanında katılan Schumacher şu açıklamalarda bulundu: ''Aslında, sezonun başından beri yamuk bir pozisyonda oturuyordum. Koltuk merkezde ancak ben değilim.''

''Aslında daha önce de [Sebastian Vettel'le] bunu konuşuyorduk ve ona araçta bunu gösterme fırsatım oldu.''

''Koltukla ilgili daha yeni konuştuk ve sanırım anneme koltuğumun kırılabileceğini ve yakında yeni koltuğa geçeceğimin ipucunu vermiş!''

''Ancak bu olmadı ve şimdilik hâlâ aynı koltuktayım.''

Vettel ise şunları ekledi: ''Yeni bir koltuğun bir hafta içerisinde gelmesi zor olurdu, yani her zaman benim verdiğim tavsiyeleri dinlemeyin!''

''Çok uzun yıllar boyunca sürücülük yaptım ve geçtiğimiz hafta koltukla ilgili konuşuyorduk. Her zaman gözden geçirebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz çok şey vardır, ben de koltuğa bakmak istedim.''

Schumacher, aynı zamanda kokpitteyken ''önemli olanın kendi için doğru pozisyonu bulmak'' olduğunu da ekledi.

Alman çaylak, ''Simetrik olmamak üzerinde çalışmam gereken bir şey ancak bunu kısa bir sürede başarmak zor.''

''Fakat planlar yakın gelecekte koltuğu değiştirmek yönünde.''

Haas'ın neden daha önce bu koltuk durumuyla ilgili açıklama yapmadığı sorulan Schumacher, şu şekilde cevapladı: ''Bu düşündüğünüz kadar kötü değil.''

''Bu küçük bir olay, buna alıştım da. Alt kategorilerde de böyleydi.''

''Dürüst olmak gerekirse sürüş yaparken beni hiçbir şekilde etkilemiyor.''

''Yani, bu bizim için ikincil bir endişe. Biz şu anda daha çok, hafta sonlarına hazırlanmaya odaklanıyoruz ve odağımızı bizi etkilemeyen şeylere harcamak yerine başka şeylere veriyoruz.''

''Ancak söylediğim gibi, bunu yaz tatilinden sonra değiştireceğiz ve koltuğu biraz daha ortalayacağız.''

''Sezonun başından beri bununla uğraşıyoruz ve devam edebileceğim kadar rahat olacak bir pozisyon bulabildik. Sonrasında da bununla devam ettik.''