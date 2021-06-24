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Formula 1 / Styrian GP Haberler

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde takım telsizindeki sert açıklamalara rağmen, Alman takım ile olan ilişkisinin bozulduğunu düşünmenin “tamamen yanlış” olduğunu söylüyor.

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"

Bottas, Paul Ricard'daki yarışın son bölümünde lastiklerin durumu nedeniyle epey zorlandı ve Sergio Perez, son bölümde rahat şekilde Fin pilotu geçerek üçüncülüğü aldı. Bunun üzerine Bottas, takımı sert şekilde eleştirerek çift pit stop stratejisini denememelerini eleştirdi.

Fin pilot, 2021 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve hiç ilk ikiye giremezken, takım arkadaşının yarısı kadar puan alabildi.

Bu form, Bottas'ın geleceğinin tartışılmasına yol açtı ve çok sayıda spekülasyon ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi, yerini Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın alma ihtimali gibi görünüyor.

Bununla beraber Bottas, telsizdeki sert çıkışına rağmen Mercedes ile olan ilişkisinin bozulmadığını ve sözlerinden, ilişkinin bittiği anlamının çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Bottas, "Bu konuyla ilgili net olabilirim: Bence bu algı tamamen yanlış."

“Takımla çok iyi bir ilişkimiz var. Aramızda herhangi bir sorun yok ve bu tür durumların olması normal."

“Eminim geçmişte [takım radyosu konuşmalarının] hepsi yayınlanmamıştır. Bizi bir takım olarak bu kadar ileriye taşıyan şey her zaman açık sözlü ve hissettiklerimiz hakkında dürüst olmamız ve  aynı zamanda, ilerleyebileceğimiz herhangi bir nokta olup olmadığını hissetmek oldu."

"Yani yeni bir şey yok ve her şey yolunda.” dedi.

Bottas'ın Paul Ricard'daki radyo mesajı, Fin sürücünün duygularını içine atmamasından ötürü mutlu olan Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff tarafından da sıcak şekilde karşılandı.

Bottas, "Hoşuna gitmesine sevindim ama bu durumda olmaktan açıkça mutlu değildim."

"Fakat bu bir yarış ve bunlar duygular. Araçtayken hissettiğiniz şeyleri tarif etmek çok zor. Sonuçta bir çay partisinde değiliz, burada elit bir spor içerisindeyiz."

“İyi bir iş yapmak istiyorum, takımın da iyi bir iş yapmasını istiyorum. Bir Finlandiyalı'nın bile duyguları vardır!" dedi.

Mercedes, 2017'de takıma katıldığı günden bu yana Bottas'la hep tek yıllık kontratlar imzaladı ve Fin pilot bir kez daha bu süreçle karşı karşıya.

Fakat Mercedes pilotu, henüz yeni kontrat görüşmesi yapmanın vakti gelmediğini belirtti.

Bottas, "Herkes bu sporun nasıl ilerlediğini biliyor: Eğer iyi sonuçlar alırsanız, hak ettiğiniz yeri elde edersiniz."

“Sonuçlar iyi değilse ve takım sürücü değişikliği yapmak zorunda olduğunu hissederse, o zaman değişiklik yapar. Bu sporda her şey çok basit."

"Önümüzde 16 yarış daha var. Takım neler yapabileceğimi biliyor, son yıllarda elde edilen şampiyonluklarda ne kadar önemli bir yer tuttuğumu biliyorlar."

“Bu tarz tartışmaların henüz zamanı değil. Şimdi üçlü yarışın başlangıcındayız, odak noktamız bu ve eminim ki boş haftalarda tartışmak için zamanımız olacaktır."

“Fakat durum bu ve elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Hepsi bu kadar basit.” dedi.

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