Russell, sürücüler ve hakemlerin "aynı sayfada" olmasını istiyor

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Mercedes pilotu, Red Bull Ring'deki yarışın ilk turunda Sergio Perez ile çarpıştı ve Meksikalı pilotun çakıllara uçmasına neden oldu.

Hakemler, ön kanat değişikliği için pite gelen Russell'ı kaza için sorumlu tuttular ve beş saniye zaman cezası verdiler.

Perez, önce griddeki yerini kaybetti ve daha sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı. İngiliz ise gridde yukarı tırmandı ve dördüncü sırada finiş gördü.

Russell, Avusturya hafta sonunda, dönüşümlü olarak çalışan iki yarış direktörü olduğu için F1'in tutarsız olduğundan bahsetti ve arka arkaya yarışlarda, aynı hakemlerin önceki alınan kararları açıklamak için orada bulunmamasından şikayetçi oldu.

Russell, "Her bir yarış farklı. Her bir kazanın dinamiği farklı."

"Checo dışarıdaydı ve ona yer vermem gerekiyordu ama beni zaten aracımın sınırında olduğum bir yere getiriyorsa ve daha fazla tutuşu olan biri içeri doğru dönüyorsa, o zaman gidebilecek hiçbir yerim kalmıyor."

"Kurallara göre ben hatalıydım ve o haklıydı ama fren yaptığım an aracımın sınırındaydım ve daha fazla yapabileceğim bir şey yoktu."

George Russell, Mercedes W13, arrives on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Temiz havaya sahipti. Carlos içeride savunma yapıyordu. İlk turda bunlar olur ve onun çok fazla tecrübesi var, bunun nasıl işlediğini biliyor."

"Fakat hakemlerin açısından bu çok zor. Hepimiz tutarlılık istiyoruz ama sürekli ceza verilmesini istemiyoruz." dedi.

Russell, sürücüler ve hakemler arasında fikir ayrılığı olmasının kaçınılmaz olacağına insansa da, bir ortak zemin bulmanın zor olmadığını düşünüyor.

Russell, "Dediğim gibi, burada kimseyi suçlamıyorum."

"Hepimiz tutarlılık istiyoruz ve hakemler de bunu istiyor."

"Fakat her yarış aynı değil. Biz sürücüler olarak çok fazla kazayı yeniden inceliyoruz ve bunun cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği konusunda geri dönüş sağlıyoruz."

"Umarım bu, hislerimiz hakkında hakemlere daha iyi bir işaret olur. Sadece aynı sayfada olmamız gerekiyor." dedi.