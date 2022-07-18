Grosjean: "Mercedes F1 testini gerçekleştireceğime eminim"

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Romain Grosjean, 2020 sezonunun ardından Formula 1'e veda etmişti ancak vedası pek de istenildiği gibi olmadı. Fransız sürücü, Bahreyn'deki büyük kazası nedeniyle sezonu normalden daha erken kapattı.

Mercedes bunun üzerine kendisine bir test fırsatı vermek ve böylelikle F1 sayfasını pozitif şekilde kapatmasını sağlamak istedi. Ancak bu test planı, neredeyse iki yıl geçmesine rağmen gerçekleşmedi.

Grosjean, YouTube hesabından yaptığı paylaşımda, testin gerçekleşeceğinden şüphesi olmadığını fakat ne zaman olacağını belirlemekte zorlandıklarını belirtti.

Fransız pilot şöyle dedi: "Henüz gerçekleşmemiş olması tamamen benimle alakalı."

"Mercedes'e hangi tarihte Avrupa'da olacağımı hiçbir şekilde bildiremiyorum. Sosyal medya faaliyetlerimi takip ediyorsanız, ABD'ye taşındığımı ve Miami'de yaşadığımı bilirsiniz."

Romain Grosjean Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Geçen Aralık ayında buraya taşındım ve bundan önce de sürekli bir şeylerle meşguldüm. Fransa Grand Prix civarında bir Mercedes F1 aracını sürmem planlanmıştı çünkü testi Paul Ricard için planlamıştık ancak pandemi nedeniyle yarış tarihi değişti ve o hafta sonu da Indycar'da yarışmam gerekiyordu."

"Sonra İngiltere'de, ülkeye Fransa'dan gelenler için uygulanan karantina nedeniyle zorluklar yaşandı. Ardından Eylül ayında Silverstone'da testler fırsatı aradık ancak o zaman da pist doluydu."

"Yine de Miami Grand Prix'sinde Toto ile konuştum ve testin gerçekleşeceğini doğruladı. Bundan şüphem yok. Zaten Mercedes ekibi de sürekli benimle iletişim halinde. Dediğim gibi Avrupa'ya gitmek için zaman bulamıyorum ve test bundan ötürü gerçekleşmiyor."

"Elbette o an için sabırsızlanıyorum, 2019 ya da 2020 Mercedes'in direksiyonuna geçeceğim ve bunlar çok hızlı araçlardı, bu yüzden eğlenceli olacak!"

Grosjean ayrıca Lewis Hamilton hakkında bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bu sezon bazı sorunlar yaşadı ama kesinlikle geri dönecek. Her ne kadar Lewis ve ben yarış pistinin dışında hiç görüşmemiş olsak da, örneğin birlikte hiç restorana gitmesek de yarış pistinde ona her zaman büyük bir saygı duydum.

"Sürüş tarzını seviyorum, her zaman elinden geleni yapıyor."