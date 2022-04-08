Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Aston Martin, yolda kalan Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor Sonraki / Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Russell: "Şu anda yapabileceğimiz tek şey puan almak"

George Russell henüz sorunları çözecek güncellemelere sahip olmadıklarını ve bunlar hazır olana kadar sadece puan almaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Şu anda yapabileceğimiz tek şey puan almak"
Haberi dinle

Mercedes, normalde Melbourne'e yeni bir taban ve arka kanat güncellemesi getirmeyi planlıyordu. Fakat güncelleme planını ertelemek zorunda kaldılar ve bundan ötürü bu hafta sonu Suudi Arabistan'la neredeyse aynı aracı kullanıyorlar.

Mevcut araç yeterince hızlı değil ve yüksek hızlarda dalgalanma problemi yaşıyor. Aynı zamanda çok ağır ve düzlüklerde çok fazla sürükleniyor.

Takım tüm bu sorunları çözecek bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve bunun ilerleyen yarışlara getirilmesi planlanıyor.

Melbourne'deki basın toplantısında konuşan Russell, bu paket gelene kadar puan almaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Russell, "Şu anda Ferrari ve Red Bull'un çok gerisindeyiz. "

"Muhtemelen, Cidde'de Bahreyn'den bile daha gerideydik ve bunun neyle bağlantılı olduğunu biliyoruz."

"Araçla baş etmenin bir yolunu bulduğumuzda veya ayarları Sakhir'de olduğu gibi daha doğru bir noktaya getirdiğimizde, yaklaşık yarım saniye veya biraz daha fazlasını kaybediyoruz.."

"Bu farkı geri kazanmamız gerekiyor fakat bu hafta sonu için bunu yapmamıza izin verecek yeni parçalarımız yok."

"Bu tür çalışmalar zaman alıyor ve bence hem sabra hem de disipline ihtiyacımız var. Karşı karşıya olduğumuz işin yoğunluğu çok büyük ve sınırlı bir bütçeyle, ilerlemek adına deneme yanılma yolunu seçip, hafta sonlarını ya da paramızı riske atamayız."

"Yalnızca tam olarak beklediğimiz gibi çalışacağından emin olduğumuz zaman bu güncellemeleri getirmeliyiz. Bunun için de birkaç yarış daha gerekiyor."

"Bu nedenle şimdilik orta gruptaki rakiplerimizin hiçbirinin öne geçmesine izin vermemeye odaklanıp, mümkün olan en yüksek sonuçları almaya çalışmalıyız çünkü şu anda Mercedes olarak üçüncü en hızlı takımız."

"Sadece puan kazanmamız gerekiyor. Sonraki yarışlarda karşı karşıya olacağımız görev bu olacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, yolda kalan Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
Önceki haber

Aston Martin, yolda kalan Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
Sonraki haber

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz" Avustralya GP
Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu" Avustralya GP
Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor" Avustralya GP
Formula 1

Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor"

Son Haberler

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.