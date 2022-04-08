Russell: "Şu anda yapabileceğimiz tek şey puan almak"

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Mercedes, normalde Melbourne'e yeni bir taban ve arka kanat güncellemesi getirmeyi planlıyordu. Fakat güncelleme planını ertelemek zorunda kaldılar ve bundan ötürü bu hafta sonu Suudi Arabistan'la neredeyse aynı aracı kullanıyorlar.

Mevcut araç yeterince hızlı değil ve yüksek hızlarda dalgalanma problemi yaşıyor. Aynı zamanda çok ağır ve düzlüklerde çok fazla sürükleniyor.

Takım tüm bu sorunları çözecek bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve bunun ilerleyen yarışlara getirilmesi planlanıyor.

Melbourne'deki basın toplantısında konuşan Russell, bu paket gelene kadar puan almaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Russell, "Şu anda Ferrari ve Red Bull'un çok gerisindeyiz. "

"Muhtemelen, Cidde'de Bahreyn'den bile daha gerideydik ve bunun neyle bağlantılı olduğunu biliyoruz."

"Araçla baş etmenin bir yolunu bulduğumuzda veya ayarları Sakhir'de olduğu gibi daha doğru bir noktaya getirdiğimizde, yaklaşık yarım saniye veya biraz daha fazlasını kaybediyoruz.."

"Bu farkı geri kazanmamız gerekiyor fakat bu hafta sonu için bunu yapmamıza izin verecek yeni parçalarımız yok."

"Bu tür çalışmalar zaman alıyor ve bence hem sabra hem de disipline ihtiyacımız var. Karşı karşıya olduğumuz işin yoğunluğu çok büyük ve sınırlı bir bütçeyle, ilerlemek adına deneme yanılma yolunu seçip, hafta sonlarını ya da paramızı riske atamayız."

"Yalnızca tam olarak beklediğimiz gibi çalışacağından emin olduğumuz zaman bu güncellemeleri getirmeliyiz. Bunun için de birkaç yarış daha gerekiyor."

"Bu nedenle şimdilik orta gruptaki rakiplerimizin hiçbirinin öne geçmesine izin vermemeye odaklanıp, mümkün olan en yüksek sonuçları almaya çalışmalıyız çünkü şu anda Mercedes olarak üçüncü en hızlı takımız."

"Sadece puan kazanmamız gerekiyor. Sonraki yarışlarda karşı karşıya olacağımız görev bu olacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images