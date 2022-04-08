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Aston Martin, yolda kalan Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
Aston Martin, ilk antrenman seansında yolda kalan Sebastian Vettel'in güç ünitesini değiştireceğini doğruladı.
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Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, COVID-19'u atlatmasının ardından bu hafta sonu pistlere geri dönmüştü.
Alman pilot, AMR22'yi anlamaya odaklandığı ilk antrenman seansının sonuna doğru güç kaybetmeye başladı ve motor sorunuyla aracını kenara çekti.
Takım, yaptığı incelemelerin ardından güç ünitesini değiştirme kararı aldı. Fakat Vettel, bu yılki ilk ünitesini kullandığı için herhangi bir ceza almayacak.
Yine de Alman pilot, henüz bu yılki üçüncü yarışında yeni bir üniteye geçmiş oldu, ki bu pek iyi durum değil.
Vettel EL1
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