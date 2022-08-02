Russell: "Galibiyete yakınken kazanamamak hayal kırıklığı yaratıyor"

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Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, ilk sıradan başladığı Macaristan GP'nin ilk bölümünü lider götürse de, sonrasında geriye düştü ve üçüncü sırada finiş gördü.

Russell, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Pazar günü gerçekten güçlü bir başlangıç yaptım, iyi bir ilk bölüm geçirdim. İlk iki stintin ikisinde de çok erken pite girdik ve lastikleri korumaya çalışırken, bir yandan da mümkün olduğunca zorlamaya çalıştım."

"Yağmur yağmaya başladığında, orta hamurları doğru aralığa getirmekte zorlandım ve sıcaklık epey düştü."

"Yarış boyunca lastikleri yönetmek çok zordu. Bu yüzden nerede daha iyisini yapabileceğimizi görmek için bakmamız gereken şeyler var."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takım müthiş bir iş çıkardı, cumartesi günü pole pozisyonunu aldık ve yarışta çifte podyum elde ettik."

"Gelişmeye devam ediyoruz, herkesin yaptığı işten gurur duyuyorum."

"Sezonun ikinci yarısına kendimizi sıfırlayarak başlayacağız, yeniden işimize odaklanacağız ve zafer mücadelesi vermeye çalışacağız."

Yarışı kazanabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna Russell, "Tabii ki düşündüm ama ara ara yağmur geldi ve yarış zordu. Yumuşak lastikle iyi bir ilk bölüm geçirip, farkı üç saniyenin üzerine çıkardım."

"Fakat erken pit yapmalıydık çünkü rakiplerimizin erken pitle önümüze geçmesini istemiyorduk.

"Yine de bu yarışta Max bizim için fazla hızlıydı. Onu geçmemiz zordu."

"Ayrıca bu stratejide son bölüm çok zordu. Mühendisim daha 25tur olduğunu söyledi, yağmur vardı ve sıcaklık düşüyordu. Son turlar zordu. Lewis arkadan geliyordu ve mükemmel bir hızı vardı."

"Her şeyi doğru yaptık ve belki de galibiyete ulaşabilirdik Maalesef işler bizim lehimize gitmedi. Galibiyete ulaşamamak takımın hatası değildi."

"Pole pozisyonundan başladıktan sonra, kazanamıyorsanız her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız ancak objektif olursak, faktörler göz önüne alındığında değerli bir sonuç aldık." dedi.