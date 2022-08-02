Villeneuve: "Verstappen makine gibi, o normal değil!"
Jacques Villeneuve, yaz arasına 80 puan farkla giren Max Verstappen'in "makine gibi olduğunu" düşünüyor.
2021 F1 şampiyonu Verstappen, 2022'ye istediği gibi başlayamamış ve ilk 3 yarışın 2'sinde yolda kalmıştı. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise ilk 3 yarışın 2'sini kazanmıştı ve şampiyonada Verstappen'in 46 puan önünde lider konumdaydı.
Durum 3. yarışta öyleydi, geçtiğimiz hafta sonu ise 13. yarış geride kaldı ve Verstappen, 46 puan geride bulunduğu şampiyonada şu anda 80 puanla lider konumda.
Formule1.nl'deki köşesinde şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Jacques Villeneuve, Verstappen'in "makine gibi" olduğunu söylerken; henüz her şeyin bitmediğini vurguluyor.
Konu hakkında konuşan 1997 F1 şampiyonu, "Tüm yarışlara bir bir bakacak olursanız, şampiyonluk için daha heyecan verici bir mücadele beklersiniz. Ayrıca yeni kurallar iyi çalışıyor. Pilotlar birbirlerini daha uzun süre takip edebiliyorlar ve yarışta daha agresif olabiliyorlar."
"Ferrari ile Red Bull arasında şimdiden birkaç güzel mücadele gördük. Ferrari, en az Red Bull kadar hızlı hatta belki de Red Bull'dan daha hızlı ama Red Bull'un farkı çok büyük."
"Henüz hiçbir şey belli olmadı, hâlâ birçok yarış var. Ancak eğer bu trend devam ederse, Verstappen bu seviyede sürerse ve Red Bull gelişmeye devam ederse, onları durdurmak çok zor olacak."
"Max bir makine, o normal değil! Pazar günü yorgun bile değildi, bence tatile gitmesine gerek bile yok. Bu sene çok güçlü sürüyor ve takımı hatalar yapmıyor."
"Verstappen ve Red Bull, bir şeyler ters gitse bile en iyi koşulları yaratarak durumu düzeltiyorlar. Verstappen yarışta hasarı azaltmayı seçebilirdi, kazanmak zorunda değildi ama kazandı."
"Onlar yarışlara böyle yaklaşıyorlar, kendilerinin üzerinde baskı yaratmıyorlar ve çok iyi oynuyorlar." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, arrives in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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