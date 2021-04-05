Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Taylandlı pilot, 2020 boyunca kariyerinin geleceği hakkındaki söylentilerle birlikte büyük bir baskı altındayken, Red Bull'u etkilemek için iyi performanslar göstermekte zorlandı.

Takımın, 2021 sezonu için Sergio Perez’i tercih etmesiyle birlikte, Albon koltuğunu kaybetmiş oldu ve bunun yerine bu yıl için test ve yedek pilot görevlerini aldı.

Bununla birlikte, gelecek yıl birçok sürücünün kontratlarının sona ermesiyle birlikte kalıcı bir koltuk bulmak için epey zamanı olacak ve Russell, Albon’un bunu yapabileceğinden emin.

Williams pilotu, inews.co.uk ile yaptığı röportajda şunları söyledi: ”Alex ile her zaman iletişim içindeyim, o benim en yakın arkadaşlarımdan biri. "

"Alex, çok iyi bir sürücü ama Red Bull'da çeşitli nedenlerden dolayı çok zor zamanlar geçirdi. Bence yakın gelecekte kesinlikle F1'e geri dönecek.”

Albon, Red Bull'un test ve yedek sürücüsü olmanın yanında, 2021'de DTM'de de yarışacak ve AF Corse'de Liam Lawson’a eşlik edecek.

Russell, bu kategoride yarışmanın tek koltuklu yarışlardan ve özellikle Formula 1'den ne kadar farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda onun için büyük bir zorluk olacağını düşünüyor.

Buna rağmen, arkadaşının yine de başarılı olacak kadar iyi olduğunu düşünüyor.

Russell, "DTM inanılmaz derecede zor bir yarış serisi."

"Formula 1'den çok farklı. Bu adamlar yaptıkları işte çok iyiler, bu yüzden aslında karşılarında oldukça büyük bir zorluk var çünkü yeni bir disiplin ve format öğrenmek zorunda.”

"Bu, Roger Federer'den badminton veya squash oynamasını istemek gibi bir şey. Hâlâ bir raket ve bir top ancak tamamen farklı. İyi yapacağından eminim ama onu büyük bir zorluk bekliyor.” diye ekledi.

Albon, ilk tercihinin Red Bull'da bir koltukla F1'e geri dönmek olduğunu söylese de AlphaTauri ya da Red Bull dışında takımlara da katılabileceğini belirtti.

Russell'ın Mercedes'e katılma şansı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Williams'ta bir yer boşalabilir ve bu onun için bir seçenek olabilir.