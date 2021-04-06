Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Sebastian Vettel bu yıl Aston Martin'e geçti ve ilk yarışta Lance Stroll'ün ardında kalıp, Esteban Ocon'la temas yaşayarak epey kötü bir başlangıç yaptı.

Vettel henüz araçta rahat hissetmediğini ve yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söylemişti.

Ancak Ralf Schumacher'e göre Vettel'in zamanı daralıyor ve artık bir an önce kendisini göstermesi gerekiyor.

Sport1.de ile yaptığı röportajda Ralf, "Seb'in artık hızlanması gerekiyor. Aracı hissetmeye başlamalı. Yani 'kendimi iyi hissetmiyorum, araç farklı hareket ediyor' demeniz kimsenin umrunda değil. Sonuçta Formula 1'deyiz ve o da çok fazla para kazanıyor."

"Sebastian deneyimli bir yarış pilotu ve çok sayıda şampiyonluk kazandı. Takım arkadaşlarını yenmesi gerekiyor ve gerisi kendiliğinden gelecek. Diğer tarafta Aston Martin'in bu yıl kazanabilecek bir aracı olmayacak."

"Araca oturup keyif almalı, belki de tüm bu yeni ilgi alanlarını bir kenara bırakmalı, kemerini takmalı ve sadece keyif alarak sürüş yapmaya odaklanmalı. Yeteneği var, bunu biliyoruz ve bence başarılı olabilir. Dışarıdan gelen muazzam bir baskı var ama bunu engellemeli. Imola'da yapılacak yarışta nihayet normal bir hafta sonu geçirmeli, ki bunu başarması çok önemli."

"Elbette onun yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Her şey farklı olsun istiyordu. Basit bir hafta sonu geçirmek dışında her şeyi yaşadı. Yine de bazen neden öndeki kişiyle olan mesafesini yanlış değerlendirdiği sorusunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor." dedi.

AMR21 hakkında da konuşan Schumacher, "İneği bir gecede kaplana çeviremezsiniz. Mercedes'in de sorunu var ve olması gereken yere gelene kadar biraz sabretmek gerekiyor." dedi.