Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin” Sonraki / Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Formula 1 / Son dakika

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Sebastian Vettel'in öyle ya da böyle artık performansını göstermeye başlaması gerektiği görüşünde.

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Sebastian Vettel bu yıl Aston Martin'e geçti ve ilk yarışta Lance Stroll'ün ardında kalıp, Esteban Ocon'la temas yaşayarak epey kötü bir başlangıç yaptı.

Vettel henüz araçta rahat hissetmediğini ve yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söylemişti.

Ancak Ralf Schumacher'e göre Vettel'in zamanı daralıyor ve artık bir an önce kendisini göstermesi gerekiyor.

Sport1.de ile yaptığı röportajda Ralf, "Seb'in artık hızlanması gerekiyor. Aracı hissetmeye başlamalı. Yani 'kendimi iyi hissetmiyorum, araç farklı hareket ediyor' demeniz kimsenin umrunda değil. Sonuçta Formula 1'deyiz ve o da çok fazla para kazanıyor."

"Sebastian deneyimli bir yarış pilotu ve çok sayıda şampiyonluk kazandı. Takım arkadaşlarını yenmesi gerekiyor ve gerisi kendiliğinden gelecek. Diğer tarafta Aston Martin'in bu yıl kazanabilecek bir aracı olmayacak."

"Araca oturup keyif almalı, belki de tüm bu yeni ilgi alanlarını bir kenara bırakmalı, kemerini takmalı ve sadece keyif alarak sürüş yapmaya odaklanmalı. Yeteneği var, bunu biliyoruz ve bence başarılı olabilir. Dışarıdan gelen muazzam bir baskı var ama bunu engellemeli. Imola'da yapılacak yarışta nihayet normal bir hafta sonu geçirmeli, ki bunu başarması çok önemli."

"Elbette onun yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Her şey farklı olsun istiyordu. Basit bir hafta sonu geçirmek dışında her şeyi yaşadı. Yine de bazen neden öndeki kişiyle olan mesafesini yanlış değerlendirdiği sorusunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor." dedi.

AMR21 hakkında da konuşan Schumacher, "İneği bir gecede kaplana çeviremezsiniz. Mercedes'in de sorunu var ve olması gereken yere gelene kadar biraz sabretmek gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Önceki haber

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Sonraki haber

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

16s
2
Formula 1

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

16s
3
Formula 1

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

14s
4
Formula 1

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

12s
5
Formula 1

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

2 dk
Son Haberler
Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
F1

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

2dk
Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
F1

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

18dk
Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
F1

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

1s
Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”
F1

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

12s
"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"
F1

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

12s
Son Videolar
Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Brown "bir ya da iki yarışın" iptal edilmesini bekliyor

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"
Formula 1 / Son dakika

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"

Çok Okunanlar Bugün

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

"Turbo - Hibrit V6 F1 motorları gerekliydi"

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Hill: “Mercedes, Max’in seçeneklerinin başında olacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hill: “Mercedes, Max’in seçeneklerinin başında olacak”

Son Haberler

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Honda'nın herhangi bir dayanıklılık endişesi yok"

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bana olan algı, Mercedes'le çıktığım ilk yarıştan sonra değişti"

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ralf: "Vettel artık kendisini göstermeye başlamalı"

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Albon’un F1’e döneceğinden “emin”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.