Rosberg: "Antonelli, ilk olarak Williams'a gitmeli"
Nico Rosberg, Williams'ın sezon ortasında takıma Mercedes genç pilotu Kimi Antonelli'yi getirmesi gerektiğini düşünüyor.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın yerine geçecek kişiyi ararken Antonelli'yi takıma terfi ettirme düşüncelerini gizlemedi. Hatta Wolff, geçtiğimiz günlerde Antonelli'nin 'ilk seçenek' olmaya devam ettiğini doğruladı.
Antonelli, Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 2024 Formula 2'ye geçti ancak çaylak sezonunda şimdiye kadar iki galibiyet elde etmesine rağmen şampiyonada yedinci sırada yer alıyor.
Antonelli'nin, F1 2025 için Haas ile anlaşan takım arkadaşı Oliver Bearman da istikrarlı bir performans göstermekte zorlanırken, Rosberg sorun olarak Prema F2 aracını gösterdi. Ancak eski F1 pilotunun potansiyel bir çözümü de var.
Rosberg, Williams'a geçmesinin Antonelli'ye gerçekten neler yapabileceğini gösterme ve Mercedes'e çağrılmadan önce güven kazanma fırsatı vereceğini söyledi.
"Bence Antonelli şu anda Formula 2'de neler yapabileceğini gösterecek araca sahip değil. Alt serilerde bazen durumun böyle olabileceğini biliyoruz, bu yüzden pilotların kendini iyi araçlarda göstermesi de önemli."
"Dolayısıyla Williams gibi bir takıma geçmesi ve neler yapabileceğini göstermesi; Mercedes'e geçme olasılığına karşı özgüvenini geliştirmeye başlaması açısından kesinlikle faydalı olacaktır."
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