Steiner'a göre Hamilton bu sezon hâlâ şampiyon olabilir
Guenther Steiner, Lewis Hamilton'ın henüz 2024 şampiyonluk yarışının dışında kalmadığına inanıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1'in yer etkisi dönemindeki zorlu birkaç yılın ardından, Mercedes yaz arasına girerken son dört yarışta üç zafer elde ederek kazanmaya geri döndü.
Bu zaferlerden ikisi Silverstone ve Spa'da olmak üzere Hamilton tarafından elde edildi. Belçika GP'sinin hemen ardından Steiner Hamilton'a, 2024'te sekizinci Dünya Şampiyonluğu arayışının devam edip etmeyeceğini sordu.
Steiner'ın "Sezonun ikinci yarısı için kesinlikle gaza gelmiş olmalısın. Çünkü aracın ve takımın son yarışlarda çok iyi performans gösteriyor. Bu sezon şampiyonluğu elde edebileceğini düşünüyor musun?" sorusuna Hamilton, net bir şekilde "Hayır." diye cevap verdi.
Ancak Steiner, sezonun bitimine 10 yarış kala şampiyona lideri Max Verstappen'in 127 puan gerisinde olmasına rağmen Hamilton'ın şampiyon olabileceğine inanıyor.
Steiner'a Hamilton'ın şampiyonluk için bir şansı olduğunu gerçekten düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Eğer bu şekilde sürmeye devam ederse olabilir."
"Mercedes'in Spa'da en iyi araca sahip olduğunu biliyorsunuz."
"Bence sezonun ikinci yarısı çok ilginç olacak çünkü McLaren hata yapmaya devam ediyor."
"Onlar daha yeni ön tarafta yarışmaya başladılar, Mercedes ise yarıştan yarışa daha da iyi oluyor." şeklinde yanıt verdi.
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