Verstappen, Mercedes'e kapıyı kapattı: "Red Bull ikinci ailem gibi"

Max Verstappen, son yıllarda F1 tarihinin en büyük pilotlarından biri olduğunu herkese kanıtladı ve üst üste üç kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.



2021’den bu yana 80 yarışın 51’ini kazanarak büyük bir dominasyona imza atmış oldu.



Zirvedeki istikrarını sürdüren Verstappen, 2024 sezonunun ilk yarısını da McLaren pilotu Lando Norris’in 78 puan önünde tamamladı.



Hollandalı pilot, üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşmak için büyük bir avantaja sahip.

Ancak diğer taraftan Max Verstappen’in mevcut sözleşmesinin 2028 sezonunu sonuna kadar devam edecek olmasına rağmen, Red Bull’un son zamanlardaki düşüşü nedeniyle Hollandalı pilotun adı Mercedes ile geçmeye başlamıştı.



3 kez dünya şampiyonu, Red Bull’un Talking Bull podcast’inde takım ile olan ilişkisine değinerek, bir nevi Mercedes iddialarını yalanlamış oldu.



"Kariyerimdeki en önemli anlar, takımla çıktığım ilk yarış ve kazandığım ilk şampiyonluk diyebilirim."



"İlk yarış özellikle çok önemliydi çünkü Toro Rosso’dan Red Bull'a yeni geçiş yapmıştım."



"Bazı insanlar bunun doğru bir karar olup olmadığını sorguluyordu. Neyse ki o hafta sonu çok iyi geçti. Bu da hem beni hem de Helmut Marko'yu çok mutlu etmişti. Sonuçta beni o araca koyma kararı onundu."



"İlk şampiyonluğumuz da çok duygusaldı. Bu anları asla unutmayacağım."



“Genelde takım ile olan ilişkim, kesinlikle ikinci bir aile gibi hissettiriyor. Çünkü burada gerçekten kendim olabiliyorum ve bu benim için çok önemli.”