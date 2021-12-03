Ricciardo: "Cidde, kesinlikle zor ama eğlenceli olacak"

McLaren pilotu Ricciardo, Suudi Arabistan'dan önceki üçlü yarışlarda puan alamadı ancak özellikle bu sezon cadde pistlerinde çok iyi performans göstermediği için, Cidde'de bunu telafi etmeyi planlıyor.

Ricciardo, "Meksika'da 1. virajda kaza oldu. Brezilya'da mekanik arıza vardı. Sonra Katar'da biraz benzersiz bir durumumuz vardı ama muhtemelen bunu da mekanik olarak kabul edebiliriz. Biraz kontrolümüz dışındaydı, yakıt yönetimi hatasıydı."

"Aynı zamanda hâlâ düzeltebileceğim bazı şeyler de var. Yılın ikinci yarısı benim için kesinlikle daha iyi geçti ama yine de mükemmel değil. Yani, kesinlikle hâlâ üzerinde çalışıyorum." dedi.

Suudi Arabistan, bu hafta sonu ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Pist oldukça hızlı olmasının yanı sıra, bir cadde pisti olduğu için neredeyse hiç kaçış alanına sahip değil ve ayrıca duvarlar da çok yakın.

McLaren pilotu, pistin takıma uyup uymayacağı sorusuna, "Bu biraz komik çünkü burası Monza'nın ayarlarıyla karşılaştırılıyor ama çok farklı bir pist. Şu anda bu pist gibi bir yer var mı bilmiyorum."

"Bazı bölümler bana biraz Macau'yu hatırlatıyor. Uzun zaman önce oradaydım ama bu yüksek hızlı bir cadde pisti. Bakü'de de bunun unsurları var ama sadece son bölüm. Aksi takdirde Bakü oldukça dolambaçlı."

"Yani kesinlikle zor olacak ama eğlenceli ve heyecan verici bir şey. Bugün pistte oldukça heyecanlandım ve hafta boyunca da biraz sim çalıştım. O yüzden ilk turları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Ricciardo bir cadde pistine dönmesi hakkında, "Kesinlikle mutluyum. Bu yıl, zorluklar yaşadım ve cadde pistleri, benim için karakteristik olmayan bir şekilde güçlü değildi. Bu yüzden bir şans daha elde etmek ve iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışmak güzel. Birçok fan var. Bu yüzden, hepsinin etkinlik için oldukça heyecanlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'ya, sürücülerin yakıt tasarrufunu kendileri yönetebilmesi hakkında soru sorulduğunda, "Bu sahip olduğumuz beceriye pek de bağlı değil."

"Takım benimle konuşuyordu ama ben de bazı değerleri takip edebiliyorum. Bu yüzden ulaşılabilir bir sayıya inmek için çok şey yapıyordum ve oraya varamadık. Bu yüzden 'Arkadaşlar, daha ne kadar tasarruf edebilirim bilmiyorum.' dedim. Normalde bunu halledebiliriz ancak Katar'daki durum çok aşırıydı. Sürücü becerisinin bunu nasıl çözeceğini bilmiyorum. Hepimiz çıldırıyorduk."

"Tur başına çok zaman kaybettiriyordu, acı vericiydi!"

"Sanırım, F1'in Max ile ilgili bir şey paylaşmıştı çünkü o ayağını gazdan çekiyordu ve ön sağ freni kapanmıştı. Yani bunlar, bizim ayağı gazdan çekme ya da yakıt tasarrufu dediğimiz pek çok şeyi yapmaya başladığınızda olan şeyler."

"Frenler soğuyabilir, bu nedenle frenlerken performansınızı kaybedersiniz ve daha da erken fren yapmanız gerekir. Gerçekten kontrolden çıkabilir ve bizim yaptığımız değerler, lastiklerin ve frenlerin soğuması anlamına geliyor." dedi.