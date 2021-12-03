Sainz: “Kaza riski sebebiyle pist görevlileri dikkatli olmalı”

Pistteki yüksek ortalama sürat ve yüksek hızlı, kör apeksli virajlar; bir kaza olması durumunda sürücülerin az sayıda uyarı alacağı anlamına geliyor.

Pistin karakteristikleri göz önüne alındığında Sainz, olaylara hızlı tepki vermek için sürücülerin pist görevlilerine ve yarış kontrole güvenmesi gerektiğini söyledi.

Herhangi bir güvenlik endişesi olup olmadığı sorulduğunda Sainz, “Bir sürücü olarak, bu konu hakkında fazla düşünmek istemiyorsunuz.”

“Ve bu tür şeylere odaklanmamaya çalışıyorsunuz. Normalde gayet doğru ve iyi olan FIA standartlarına tamamen güveniyorsunuz.”

“Sürücüler olarak konuştuğumuz tek şey, önünüzde bir kaza olduğunda, her virajda 250km/s hızla ilerlerken reaksiyon gösterme vaktimizin olmaması. Çünkü kaza ile bizim aramızda bir duvar olacak ve biz bunu göremeyeceğiz.”

“Ve belki de bu, gündeme getirilecek tek büyük durum. Sarı bayraklar, kırmızı bayraklar ve güvenlik araçları konusunda dikkatli olmalıyız. İlginç bir hafta sonu olacak.” dedi.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly de pist görevlilerinin görevlerini yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda Sainz ile hemfikir.

Gasly, “Sanırım bu konuyu hepimiz biliyor ve bunun hakkında düşünüyoruz. Ve görevlilerin tepki vermesi için çok hızlı ve verimli olması önemli olacak. Çünkü nerede kaza yaparsanız yapın, araç piste savrulacak ve buradaki ortalama hız 250km/s.”

“Bu yüzden, onlar için yoğun bir hafta sonu olacak ve umarım bunun üstesinden gelirler.” dedi.

Track overview Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly ayrıca, sürücülerin birbirlerini engelleme ihtimalinin de hafta sonu boyunca bir sıkıntı olabileceğini vurguladı.

Bakü’de sürücülere, hızlı turlarına başlamadan önce veya pite dönerken hızlı son sektörde yüksek hızla ilerlemeleri söylenmişti. Gasly, sürücülerin bu konuda anlayışlı olacağını düşünüyor.

Gasly bu konuda, “Yüksek hızda pek yavaşlayamazsınız. Bu yüzden sürücülerin sağduyulu olması gerekecek, çünkü bu durum çok tehlikeli olabilir.”

“Bu konuda Bakü’de Brendon (Hartley) ile tehlikeli bir an yaşamıştık. Çok yüksek hızlı bir bölümde kör bir viraja gelirken önünüze çok yavaş bir araç çıkması durumunu yaşamamamız gerekiyor.”

“Bu yüzden sürücüler arasında sağduyu olmalı. Son uzun düzlükte önünüzdeki araçla bir fark yaratabilirsiniz. Bu sorun değil. Ve son düzlük yeterince geniş. Ancak bunun öncesinde oldukça dikkatli olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sainz, hızlı turda olmadıkları zamanlarda, pistin hızlı bölümlerinde iyi bir hız korumaları gerektiğini düşünüyor.

İspanyol sürücü, “Umarım bunu çok yaşamayız. Tüm bu hızlı bölümlerde çok yavaş gitmeye gerek yok. Çünkü hız farkı, lastik soğutma turunda olan biriyle çok büyük olabilir. Bekleyip göreceğiz, ilginç bir hafta sonu olabilir.”

“Ancak dediğim gibi, FIA’nın güvenlik önlemlerine güvenmeli ve iyi iş yaptıklarını ummalıyız. Çünkü pistin kendisi zorlu, farklı gözüküyor. Son zamanlarda yarıştığımız pistlerden tamamen farklı gözüküyor.” dedi.

Circuit detail Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Güvenlik endişelerini bir kenara bıraktığında Sainz, Cidde pistinin doğasının F1 için olumlu bir hamle olduğunu düşünüyor.

“Temel olarak F1, bir araçtan her şeyi çıkarabileceğiniz yüksek hızlı virajlarla dolu bölümlere, normal pistlerde sahip olmalı diye düşünüyorum. Böylece güvende olacağınız, ancak pist dışına çıkarak avantaj elde edemeyeceğiniz pistlerde olursunuz. Günümüzdeki modern F1 pistlerinde durum bu.”

“Sürücüler olarak, istediğimiz şeyin bu olduğu konusunda oldukça nettik. Bu pist, duvarlarla çevrili yüksek hızlı bir pist deneyi gibi görünüyor.”

“Yarış aslında eğlenceli olabilir gibi görünüyor. Her şeyin güvenli olduğunu ve herhangi bir sürpriz yaşamayacağımızı umuyorum.”