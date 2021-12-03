Verstappen: "Yeni motora geçmek, Mercedes'inki kadar performans getirmez"

Bu hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek ve Cidde Pisti'nde güç ünitesi performansının çok önemli olduğu düşünülüyor. Mercedes, bunu göz önünde bulundurarak, bu hafta sonu Lewis Hamilton'a elindeki en yeni motoru verecek.

Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde büyük bir baskınlıkla kazandığı yarışta kullandığı ve sadece bir yarış tamamlamış olan motoru kullanacak.

Bu yıl Mercedes motorunun performansının, her geçen yarış düştüğü fakat ilk yarışlarda büyük avantaja sahip olduğu biliniyor. Diğer yanda Honda motoru ise büyük bir düşüş yaşamadan oldukça tutarlı performanslar sunuyor.

Hal böyle olunca Red Bull'un, daha uzun süre rekabetçi kalabilmesi nedeniyle kalan yarışlarda yeni motora geçmesinin pek bir anlamı yok.

Motorsport.com'a potansiyel bir taktik değişikliği sorulduğunda Verstappen, "Mercedes'in yeni bir motorla sahip olduğu, gücün o zirve noktasına sahip değiliz."

"Motorumuzun gücü temelde, kullanım ömrü boyunca oldukça tutarlı kalıyor. Dolayısıyla böyle bir motor değişikliği yapmak bize pek bir şey kazandırmıyor.” dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde yeni bir motora geçebileceğini söylese de, Hollandalı pilot bundan pek emin değil.

Verstappen, sadece dayanıklılık sorunu olursa mı motor değiştireceği sorusuna, "Evet, fakat benim açımdan bu konuyla ilgili de hiçbir şüphe yok."

"Motor tarafında tam olarak neye sahip olduğumu biliyorum ve normal şartlarda bunlarla sezonu başarıyla tamamlamalıyız." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen, sezonun bitimine iki yarış kala Hamilton karşısında sekiz puanlık bir avantaja sahip, ancak son iki yarışın ikisini de Mercedes pilotu kazandı.

Hamilton için işler yolunda gibi görünse de, Verstappen işlerin ne kadar çabuk değişebileceğinin farkında.

"Ben momentum gibi bir şeye inanmıyorum. Her hafta sonu yeniden iyi bir performans göstermeli ve başarılı olmalısınız."

"Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz, ancak durumun nasıl olacağını tahmin etmeyi her zaman zor buluyorum. Her şey ayrıntılarda gizli, ancak bir cadde pistinde normal bir pistte kıyasla daha fazla şey olabilir."

Verstappen, iki final yarışını kazanmaya mı yoksa sadece şampiyonluk için gereken puanları almaya mı odaklandığı sorulduğunda, "Ben her zaman yarışı kazanmaya çalışırım, fakat en önemlisi tabii ki Abu Dhabi'den sonra hâlâ zirvede olmak." cevabını verdi.