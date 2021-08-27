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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, 2022 Formula 1 sezonu için Sergio Perez'le yeni kontrat imzaladığını açıkladı.

Resmi: Perez, 2022 yılında Red Bull ile yarışmaya devam edecek

Sergio Perez, 2021 Formula 1 sezonunda Alex Albon'un yerine Red Bull'a katılmıştı ve takımın kendisiyle ilgili büyük beklentileri vardı.

Meksikalı pilot, geride kalan 11 yarışta inişler ve çıkışlar yaşadı ve takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu yönünde yorumlar vardı.

Ancak bugün bir açıklama yayınlayan Red Bull Racing, bu yıl Bakü'de galibiyete ulaşan Perez'in kontratını 2022 sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Meksikalı pilot, bu yıl şimdiye kadar bir galibiyet ve Fransa'da bir üçüncülük alırken, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Max Verstappen'in takımla 2023 sonuna kadar anlaşması bulunuyor ve bu, Red Bull'un en az bir yıl daha mevcut kadroyla devam edeceği anlamına geliyor.

Perez, "Formula 1'in yeni döneminde, Red Bull gibi harika bir takımla devam edeceğim için gerçekten çok mutluyum ve bu benim için harika bir fırsat."

"Yeni kurallarla beraber gelecek yıl herkes sıfırdan başlıyor, bu yüzden tek hedefim Red Bull ile zirveye çıkmak."

"Yeni bir takıma katıldığınızda her şeyin üstesinden gelmek her zaman vakit alıyor ama bu sezon işler yolunda gitti ve Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan gerçekten keyif alıyorum."

"Başarılı sonuçlar alabilmek için çok çalışıyoruz, bu yüzden takımın gelecek için bana inandığını görmek harika."

"Birlikte başaracak daha çok şeyimiz ve önümüzde büyük bir mücadele var. Bu yüzden umarım yılı yüksek bir seviyede bitirip, ivmeyi 2022'ye taşıyabiliriz. Dünyanın dört bir yanındaki tüm destekçilerime, özellikle de Meksika'dakilere teşekkür etmek istiyorum."

"Sponsorlarımdan taraftarlarıma kadar herkes, Red Bull'a katıldığımdan beri çok coşkuluydu. Umarım zirveye ulaşıp, şampiyonluğu kazanarak onları ödüllendirebiliriz." dedi.

Takım patronu Christian Horner, Perez'in şimdiye kadarki çalışmalarından memnun olduklarını ekledi.

Horner, "Checo, takımın oldukça saygı duyulan bir üyesi ve sahip olduğu tecrübe ve yarış yetenekleri, takımlar şampiyonluğu için savaşırken bizim için paha biçilemez."

"Genel anlamda takıma entegrasyonu sorunsuz şekilde gerçekleşti ve sezonun ilk yarısında aracımızda neler yapabileceğini gösterdiği için performansından etkilendik."

"Gelecek yıl, tamamen yeni kurallar olacak ve araç anlamında Formula 1'de yeni bir döneme gireceğiz. 200'den fazla yarış ve 10 yıllık tecrübesiyle Checo, takımın bu geçişte ilerleme kaydetmesine ve RB18'i en iyi hale getirmemizde önemli bir rol üstlenecek."

"Şu anda dikkatimiz 2021 sezonunu olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmeye çeviriyoruz ve Checo'nun takımla ilk başarılı sezonunu pekiştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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