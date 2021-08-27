Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi

İngiltere hükümeti, perşembe günü seyahat kısıtlamasına yönelik sahip olduğu listeyi güncelledi ve Türkiye, beklentilere rağmen yine kırmızı listede yer aldı. Bu da Türkiye'den İngiltere'ye dönen kişilerin, en az 10 gün otel karantinasında kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bir sonraki güncelleme ise 16 Eylül'e kadar yapılmayacak.

Şimdi Mugello pisti, Formula 1'in Rusya GP ile birlikte planlanan denizaşırı yarışların başlamasından sonra, herhangi bir Avrupa yarışı olmayacağı konusundaki açıklamalarına rağmen olası bir yedek yarış olarak ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, ilk Formula 1 yarışına başarıyla ev sahipliği yapan İtalyan pisti, taraftarlar, takımlar ve sürücüler tarafından memnuniyetle karşılanan bir seçenek olacak. Fakat tüm taraflar için ticari anlamda mantıklı olması gerekiyor ve bu da yarışın gerçekleşmesinin önündeki engellerden biri olabilir.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor. Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

F1'in kırmızı bölgeler için herhangi bir muafiyeti yok ve bir muafiyet almaları da beklenmiyor. Bu nedenle karar İngiltere merkezli yedi takım, F1 organizasyonu, FIA, Pirelli, Honda ve basından yaklaşık 1000 kişiyi etkileyecek.

Başlangıçta plan, Japonya Grand Prix'sinin 3 Ekim'deki Türkiye GP'den bir hafta sonra yapılması, böylece İngiltere'ye dönüş arasında bir "tampon" görevi üstlenmesiydi. Ancak geçtiğimiz haftalarda Suzuka yarışının iptal edileceği açıklandı.

Japonya yarışının iptal edilmesine rağmen F1, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkacağı ve böylece karantina sorununun ortadan kalkacağı konusunda umutluydu. Fakat bu gerçekleşmedi.

Şu anda Türkiye dışında Meksika ve Brezilya da İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor. Ayıca son günlerde Austin'de artan vakalar, Amerika da dahil olmak üzere bu üç yarışla ilgili potansiyel sorunlara neden oluyor.

İtalya'nın kırmızı listesinde de pek çok ülke var ve bu, Ferrari, AlphaTauri ve Pirelli için sorun teşkil etse de, muafiyetler konusunda daha fazla esneklik tanınıyor.

Bu sebeple takvim değişmeye devam edecek ve Motorsport.com, seçeneklerden birinin Rusya'yı tek başına gerçekleştirmek ve Türkiye'yi de bir hafta sonra, yani 10 Ekim'e taşımak olduğunu öğrendi.

Bu, takımların Rusya GP'ye planlandığı şekilde hareket etmesine izin verirken, 16 Eylül'deki bir sonraki İngiltere kırmızı liste incelemesine kadar da fazladan zaman kazandıracak. Eğer Türkiye kırmızı listeden çıkarsa, bu değişiklik sayesinde karantina sorunu yaşanmadan Türkiye'ye gitmek için yeterli zamanları olacak.

Eğer bu gerçekleşmezse İngiltere merkezli personel için alternatif seçenek, 24 Ekim'deki Amerika GP'den önce bir hafta sonu tatil yapmaları anlamına geliyor.

Meksika ve Brezilya GP'leri bir hafta ileriye çekilecek ve personelin Türkiye/Amerika yarışlarından sonra ülkelerine dönmeleri için fazladan bir haftalık boşluk yaratılacak.

Meksika ve Brezilya hâlâ kırmızı listede olduğu için Interlagos'tan sonra Katar'da bir yarış düzenlenecek ve İngiltere için tampon oluşturulacak. Böylece benzeri görülmemiş bir üçlü yarış olacak. Eğer Katar planı suya düşerse, yarışa alternatif olarak Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleme fikri belirlendi.

Eğer Türkiye takvimde kalamazsa F1, Mugello'yu şu anda 10 Ekim tarihi için bağımsız bir Avrupa yarışı olarak görüyor. Bu tarihlerde Katar'da bir yarış yapılması mümkün değil, bu yüzden o yarış Kasım ayı için planlanıyor.

Türkiye GP'nin ardından Mugello'da bir yarış düzenlemek ise F1'in kaynaklarına göre lojistik sebeplerden ötürü mümkün değil.

Şu anda tüm bu seçenekler masanın üzerinde yer almaya devam ediyor ve yarış organizatörleriyle görüşmeler sürüyor. F1 CEO'su Stefano Domenicali, cumartesi günü Spa'da takım patronlarıyla olağan bir toplantı gerçekleştirecek ve bu planları tartışacak.

2021 Formula 1 Takvimi:

Tarih Mevcut 2021 takvim Olası alternatif 26 Eylül Rusya Rusya 03 Ekim Türkiye 10 Ekim Türkiye/Mugello 17 Ekim 24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 31 Ekim Meksika 07 Kasım Brezilya Meksika 14 Kasım Brezilya 21 Kasım Katar/Bahreyn 28 Kasım 05 Aralık Suudi Arabistan Suudi Arabistan 12 Aralık Abu Dabi Abu Dabi