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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı

Ekleyen:
, Editör

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testinin programını açıkladı.

Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı

Red Bull, yeni RB16'yı ilk kez iki hafta önce Silverstone'da piste çıkardı ve her iki pilot da aracın tadına ilk kez baktı.

Şimdi, Bahreyn'de gerçekleştirilecek üç günlük sezon öncesi test programı da belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre 12 Mart'ta başlayacak testin ilk gününde Max Verstappen sürüş yapacak ve ertesi gün direksiyona Sergio Perez geçecek.

Pazar günü ise ikiye bölünecek: Sabah direksiyona Perez, öğleden sonra ise Verstappen geçecek.

Böylelikle tam test programını açıklayan takım sayısı üçe yükselmiş oldu. Şimdiye kadar sadece Haas ve Williams test programını açıklamıştı.

Bahreyn test programı:

Takım Cuma Cumartesi Pazar
Haas

Sabah:Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin

Sabah:Mazepin

Ö. Sonra: Schumacher

Sabah: Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin
Williams Nissany Latifi Russell
Red Bull Verstappen Perez

Sabah: Perez

Ö. Sonra: Verstappen
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Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

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Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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