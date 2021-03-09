Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı

Red Bull, yeni RB16'yı ilk kez iki hafta önce Silverstone'da piste çıkardı ve her iki pilot da aracın tadına ilk kez baktı.

Şimdi, Bahreyn'de gerçekleştirilecek üç günlük sezon öncesi test programı da belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre 12 Mart'ta başlayacak testin ilk gününde Max Verstappen sürüş yapacak ve ertesi gün direksiyona Sergio Perez geçecek.

Pazar günü ise ikiye bölünecek: Sabah direksiyona Perez, öğleden sonra ise Verstappen geçecek.

Böylelikle tam test programını açıklayan takım sayısı üçe yükselmiş oldu. Şimdiye kadar sadece Haas ve Williams test programını açıklamıştı.

Bahreyn test programı:

Takım Cuma Cumartesi Pazar Haas Sabah:Schumacher Ö. Sonra: Mazepin Sabah:Mazepin Ö. Sonra: Schumacher Sabah: Schumacher Ö. Sonra: Mazepin Williams Nissany Latifi Russell Red Bull Verstappen Perez Sabah: Perez Ö. Sonra: Verstappen