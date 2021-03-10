Alpine: "Galibiyet savaşı vermeden önce düzenli podyumlar almalıyız"

Bu sezon Renault adının yerini Alpine alacak ve yepyeni bir döneme giriş yapılmış olacak.

2021'de temelde 2020 araçları kullanılacak ve kurallarda çok az değişiklik var. Bu da Alpine takımına orta grupta mücadele etme şansı veriyor.

2020'de üç kez ilk çe giren Enstone merkezli ekibin yeni yarış direktörü olan Davide Brivio, hedefin daha sık podyuma çıkmak olduğunu söyledi.

Brivio, "Elbette kazanmak istiyoruz, takımdaki herkes kazanmak istiyor."

"Ancak gerçekçi de olmalıyız. Geçen yıl üç kez podyuma çıktık, bu yüzden üst sıralara yaklaşmaya başladığımızı görebilirsiniz ve başlangıç noktamız burası olmalı."

“Her şeyden önce podyum için savaşmamız gerekiyor. Umarım düzenli olarak podyum için savaşabiliriz ve ardından adım adım mümkün olan en iyi konuma yaklaşabiliriz."

"Elbette nihai hedef kazanmak olacak. Oraya varmak ve bu hedefe ulaşmak için belli bir rotamız var."

"Bu yıl özel bir yıl çünkü herkes 2022'ye, yeni düzenlemelere ve geliştirilmekte olan yeni araçlara odaklanıyorlar."

“Dolayısıyla bu, 2022'de rekabet seviyemizi daha da geliştirmeyi umut ettiğimiz, bir tür hazırlık yılı olacak. Yine de kazanmak her zaman hedefimizdir."

"Eminim bunu, önce sürücülerimiz yapmak isterler. Yani evet hedef bu. Bir hayaliniz olmalı ve sonrasında ona ulaşmak için çok çalışmalısınız." dedi.