Leclerc: "Hâlâ rekabet gücümüzü artırmak için alanımız var"
Charles Leclerc, Ferrari'nin performansını geliştirebileceklerine inandığını söylerken, takımın sıralama turları öncesinde araç ayarları üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Marc Fleury
Spa-Francorchamps'taki cuma seanslarının en hızlı ismi, 1:45.944'lük derecesiyle Mercedes pilotu ve şampiyona lideri Andrea Kimi Antonelli oldu. İtalyan pilot, 1:46'nın altına inebilen tek isim olarak günü zirvede tamamladı.
İlk antrenmanda Max Verstappen'e yakın bir performans sergileyen Ferrari, ikinci seansta ise gerilere düştü.
Lewis Hamilton günü dördüncü sırada tamamlarken, Antonelli'nin 0.7 saniyeden fazla gerisinde kaldı. Charles Leclerc ise 1.5 saniye farkla ancak 11. sırayı elde edebildi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Marc Fleury
Cuma gününü değerlendiren Leclerc şunları söyledi: "Bugün oldukça yoğun bir çalışma programı uyguladık ve bence rekabet gücümüzü artırmak için hâlâ gelişim payımız var."
"Bu akşam yarınki seanslar öncesinde araç ayarları üzerinde son düzenlemeleri yapacağız."
"Ayrıca sıralama turlarındaki tek tur performansını geliştirebilmek adına biraz daha hız bulmaya çalışacağız."
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